Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома. В музыкальном видео воссоздают идеальный летний день, который исполнительница проводит с подругами. Они качаются на качелях, раскрашивают друг другу ноги голубой краской, пекут торт и обсуждают мужчин.Одна сказала: “Многие мужчины не хотят женщину С багажом в нашем возрасте”. Другая ответила: “Ты не можешь быть музой И счастливой в одно и то же время.Ты не можешь забыть страницы с русской поэзиейИ быть счастливой”. Дель Рей также появляется в кадре одна. Сидя на тракторе, она поет о потерянной любви. В комментариях под клипом пользователи похвалили исполнительницу за уютную и теплую атмосферу, созданную в ролике. Некоторые отметили, что им даже захотелось позвонить и пообщаться с родными, с которыми раньше мало проводили времени вместе. Релиз восьмого студийного альбома "Blue Banisters" запланирован на 22 октября. В трек-лист войдет 15 композиций, в том числе ранее выпущенные: "The Book", "Arcadia" и "Wildflower Wildlife".Это будет вторая большая премьера Ланы Дель Рей в этом году. В марте она представила седьмой студийник "Chemtrails Over the Country Club", получивший преимущественно положительные оценки от поклонников и критиков.

