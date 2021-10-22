https://ria.ru/20211022/video-1755588638.html
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters" - РИА Новости, 22.10.2021
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"
Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T03:10
2021-10-22T03:10
2021-10-22T03:10
культура
лана дель рей (элизабет грант)
новости культуры
музыка
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755588912_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_4faffba99470a09a21ed3a831b66f0e0.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома. В музыкальном видео воссоздают идеальный летний день, который исполнительница проводит с подругами. Они качаются на качелях, раскрашивают друг другу ноги голубой краской, пекут торт и обсуждают мужчин.Одна сказала: “Многие мужчины не хотят женщину С багажом в нашем возрасте”. Другая ответила: “Ты не можешь быть музой И счастливой в одно и то же время.Ты не можешь забыть страницы с русской поэзиейИ быть счастливой”. Дель Рей также появляется в кадре одна. Сидя на тракторе, она поет о потерянной любви. В комментариях под клипом пользователи похвалили исполнительницу за уютную и теплую атмосферу, созданную в ролике. Некоторые отметили, что им даже захотелось позвонить и пообщаться с родными, с которыми раньше мало проводили времени вместе. Релиз восьмого студийного альбома "Blue Banisters" запланирован на 22 октября. В трек-лист войдет 15 композиций, в том числе ранее выпущенные: "The Book", "Arcadia" и "Wildflower Wildlife".Это будет вторая большая премьера Ланы Дель Рей в этом году. В марте она представила седьмой студийник "Chemtrails Over the Country Club", получивший преимущественно положительные оценки от поклонников и критиков.
https://ria.ru/20211014/video-1754581433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755588912_695:0:3426:2048_1920x0_80_0_0_d2ebf8f2c3e66bbf19450eb13cdc0989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка, youtube
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"
Лана Дель Рей представил клип на трек "Blue Banisters"
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома.
В музыкальном видео воссоздают идеальный летний день, который исполнительница проводит с подругами. Они качаются на качелях, раскрашивают друг другу ноги голубой краской, пекут торт и обсуждают мужчин.
Одна сказала: “Многие мужчины не хотят женщину
С багажом в нашем возрасте”.
Другая ответила: “Ты не можешь быть музой
И счастливой в одно и то же время.
Ты не можешь забыть страницы с русской поэзией
И быть счастливой”.
Дель Рей также появляется в кадре одна. Сидя на тракторе, она поет о потерянной любви.
В комментариях под клипом пользователи похвалили исполнительницу за уютную и теплую атмосферу, созданную в ролике. Некоторые отметили, что им даже захотелось позвонить и пообщаться с родными, с которыми раньше мало проводили времени вместе.
Релиз восьмого студийного альбома "Blue Banisters" запланирован на 22 октября. В трек-лист войдет 15 композиций, в том числе ранее выпущенные: "The Book", "Arcadia" и "Wildflower Wildlife".
Это будет вторая большая премьера Ланы Дель Рей в этом году. В марте она представила седьмой студийник "Chemtrails Over the Country Club", получивший преимущественно положительные оценки от поклонников и критиков.