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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/video-1755588638.html
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters" - РИА Новости, 22.10.2021
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"
Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T03:10
2021-10-22T03:10
культура
лана дель рей (элизабет грант)
новости культуры
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома. В музыкальном видео воссоздают идеальный летний день, который исполнительница проводит с подругами. Они качаются на качелях, раскрашивают друг другу ноги голубой краской, пекут торт и обсуждают мужчин.Одна сказала: “Многие мужчины не хотят женщину С багажом в нашем возрасте”. Другая ответила: “Ты не можешь быть музой И счастливой в одно и то же время.Ты не можешь забыть страницы с русской поэзиейИ быть счастливой”. Дель Рей также появляется в кадре одна. Сидя на тракторе, она поет о потерянной любви. В комментариях под клипом пользователи похвалили исполнительницу за уютную и теплую атмосферу, созданную в ролике. Некоторые отметили, что им даже захотелось позвонить и пообщаться с родными, с которыми раньше мало проводили времени вместе. Релиз восьмого студийного альбома "Blue Banisters" запланирован на 22 октября. В трек-лист войдет 15 композиций, в том числе ранее выпущенные: "The Book", "Arcadia" и "Wildflower Wildlife".Это будет вторая большая премьера Ланы Дель Рей в этом году. В марте она представила седьмой студийник "Chemtrails Over the Country Club", получивший преимущественно положительные оценки от поклонников и критиков.
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лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка, youtube
03:10 22.10.2021
 
Лана Дель Рей выпустила клип на трек "Blue Banisters"

Лана Дель Рей представил клип на трек "Blue Banisters"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала на YouTube клип на "Blue Banisters" — заглавную песню из ее грядущего одноименного альбома.
В музыкальном видео воссоздают идеальный летний день, который исполнительница проводит с подругами. Они качаются на качелях, раскрашивают друг другу ноги голубой краской, пекут торт и обсуждают мужчин.
Одна сказала: “Многие мужчины не хотят женщину
С багажом в нашем возрасте”.
Другая ответила: “Ты не можешь быть музой
И счастливой в одно и то же время.
Ты не можешь забыть страницы с русской поэзией
И быть счастливой”.
Дель Рей также появляется в кадре одна. Сидя на тракторе, она поет о потерянной любви.
В комментариях под клипом пользователи похвалили исполнительницу за уютную и теплую атмосферу, созданную в ролике. Некоторые отметили, что им даже захотелось позвонить и пообщаться с родными, с которыми раньше мало проводили времени вместе.
Релиз восьмого студийного альбома "Blue Banisters" запланирован на 22 октября. В трек-лист войдет 15 композиций, в том числе ранее выпущенные: "The Book", "Arcadia" и "Wildflower Wildlife".
Это будет вторая большая премьера Ланы Дель Рей в этом году. В марте она представила седьмой студийник "Chemtrails Over the Country Club", получивший преимущественно положительные оценки от поклонников и критиков.
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