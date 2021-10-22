https://ria.ru/20211022/veter-1756151070.html

Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей

Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей - РИА Новости, 25.10.2021

Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей

Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-22T19:47

2021-10-22T19:47

2021-10-25T16:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211020/tyulpany-1755413551.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода