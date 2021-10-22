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Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей
Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей - РИА Новости, 25.10.2021
Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей
Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-22T19:47
2021-10-22T19:47
2021-10-25T16:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок", - дополняется в сообщении.
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москва, погода
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Сильный ветер в Москве
повалил 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок", - дополняется в сообщении.