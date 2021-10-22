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Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра - РИА Новости, 22.10.2021
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:37
2021-10-22T13:37
2021-10-22T13:37
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 20 м/с."На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – рассказал Бирюков.По его словам, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Он попросил жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
Он отметил, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 20 м/с.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – рассказал Бирюков.
По его словам, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах", – подчеркнул Бирюков.
Он попросил жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.