https://ria.ru/20211022/veter-1755785800.html

Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра - РИА Новости, 22.10.2021

Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:37

2021-10-22T13:37

2021-10-22T13:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 20 м/с."На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – рассказал Бирюков.По его словам, под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Он попросил жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://realty.ria.ru/20211022/spetstekhnika-1754727347.html

москва

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москва, петр бирюков