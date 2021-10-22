Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755839528.html
В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей
В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей - РИА Новости, 22.10.2021
В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей
Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:13
2021-10-22T17:13
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
johnson & johnson
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу данные.Согласно представленным ведомству компанией-производителем данных клинических испытаний, в которых приняли участие 2268 детей этой возрастной группы, те из них, кто получил две дозы вакцины от COVID–19. были почти на 91% лучше защищены от симптоматического инфицирования коронавирусом, чем те, кому был введен препарат-пустышка, так называемое плацебо.Планируется, что уже на следующей неделе эксперты FDA проведут заседание, на котором обсудят возможность рекомендации экстренного допуска вакцины для использования на детях от 5 до 11 лет, а одобрение для использования препарата в экстренном порядке ожидается уже в ноябре.В настоящее время прививка препаратом Pfizer в экстренном порядке разрешена тем, кому старше 12 лет, а полностью одобрена лишь для тех, кому старше 16 лет. Pfizer - единственная компания, получившая полное одобрение своего препарата в США, вакцины от Moderna и Johnson&amp;Johnson пока получили лишь одобрение на экстренное использование для тех, кому старше 18 лет.Одобрение для экстренного использования предшествует полному разрешению на использование препарата, для которого требуются более полные данные о прошедших испытаниях, производстве и побочных эффектах. Официальное одобрение вакцины открывает возможность для введения требования обязательной вакцинации. Так, власти штата Калифорния уже заявили, что, как только вакцина для детей получит полное одобрение FDA, прививку от коронавируса включат в перечень обязательных прививок для посещения школы в штате. После полного одобрения Pfizer, мандат на прививку объявили для сотрудников федеральных органов власти, военных, внесли в требование обязательной прививки для иммигрирующих в США.Согласно данным, которые приводит ведомство, с начала пандемии коронавирусом в США заболели по меньшей мере 1,8 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет, по меньшей мере 143 случая закончились летальным исходом. -0-
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754498645.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
17:13 22.10.2021
 
В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей

Управление по санитарному надзору США: эффективность вакцины Pfizer для детей больше 90%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу данные.
Согласно представленным ведомству компанией-производителем данных клинических испытаний, в которых приняли участие 2268 детей этой возрастной группы, те из них, кто получил две дозы вакцины от COVID–19. были почти на 91% лучше защищены от симптоматического инфицирования коронавирусом, чем те, кому был введен препарат-пустышка, так называемое плацебо.
Планируется, что уже на следующей неделе эксперты FDA проведут заседание, на котором обсудят возможность рекомендации экстренного допуска вакцины для использования на детях от 5 до 11 лет, а одобрение для использования препарата в экстренном порядке ожидается уже в ноябре.
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 09:53Распространение коронавируса
Бустерная доза вакцины J&J оказалась менее эффективна, чем Pfizer и Moderna
В настоящее время прививка препаратом Pfizer в экстренном порядке разрешена тем, кому старше 12 лет, а полностью одобрена лишь для тех, кому старше 16 лет. Pfizer - единственная компания, получившая полное одобрение своего препарата в США, вакцины от Moderna и Johnson&Johnson пока получили лишь одобрение на экстренное использование для тех, кому старше 18 лет.
Одобрение для экстренного использования предшествует полному разрешению на использование препарата, для которого требуются более полные данные о прошедших испытаниях, производстве и побочных эффектах. Официальное одобрение вакцины открывает возможность для введения требования обязательной вакцинации. Так, власти штата Калифорния уже заявили, что, как только вакцина для детей получит полное одобрение FDA, прививку от коронавируса включат в перечень обязательных прививок для посещения школы в штате. После полного одобрения Pfizer, мандат на прививку объявили для сотрудников федеральных органов власти, военных, внесли в требование обязательной прививки для иммигрирующих в США.
Согласно данным, которые приводит ведомство, с начала пандемии коронавирусом в США заболели по меньшей мере 1,8 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет, по меньшей мере 143 случая закончились летальным исходом. -0-
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСШАJohnson & JohnsonКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале