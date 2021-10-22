https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755839528.html

В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей

В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей - РИА Новости, 22.10.2021

В США заявили об эффективности вакцины Pfizer для детей

Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:13

2021-10-22T17:13

2021-10-22T17:13

распространение коронавируса

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вакцинация

сша

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коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу данные.Согласно представленным ведомству компанией-производителем данных клинических испытаний, в которых приняли участие 2268 детей этой возрастной группы, те из них, кто получил две дозы вакцины от COVID–19. были почти на 91% лучше защищены от симптоматического инфицирования коронавирусом, чем те, кому был введен препарат-пустышка, так называемое плацебо.Планируется, что уже на следующей неделе эксперты FDA проведут заседание, на котором обсудят возможность рекомендации экстренного допуска вакцины для использования на детях от 5 до 11 лет, а одобрение для использования препарата в экстренном порядке ожидается уже в ноябре.В настоящее время прививка препаратом Pfizer в экстренном порядке разрешена тем, кому старше 12 лет, а полностью одобрена лишь для тех, кому старше 16 лет. Pfizer - единственная компания, получившая полное одобрение своего препарата в США, вакцины от Moderna и Johnson&Johnson пока получили лишь одобрение на экстренное использование для тех, кому старше 18 лет.Одобрение для экстренного использования предшествует полному разрешению на использование препарата, для которого требуются более полные данные о прошедших испытаниях, производстве и побочных эффектах. Официальное одобрение вакцины открывает возможность для введения требования обязательной вакцинации. Так, власти штата Калифорния уже заявили, что, как только вакцина для детей получит полное одобрение FDA, прививку от коронавируса включат в перечень обязательных прививок для посещения школы в штате. После полного одобрения Pfizer, мандат на прививку объявили для сотрудников федеральных органов власти, военных, внесли в требование обязательной прививки для иммигрирующих в США.Согласно данным, которые приводит ведомство, с начала пандемии коронавирусом в США заболели по меньшей мере 1,8 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет, по меньшей мере 143 случая закончились летальным исходом. -0-

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754498645.html

сша

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в мире, вакцинация, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech