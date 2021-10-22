https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755832863.html

В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным

В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным - РИА Новости, 22.10.2021

В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным

Подмосковье является одним из лидеров по вакцинации от COVID, но несмотря на это, охват недостаточный, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:45

2021-10-22T16:45

2021-10-22T17:38

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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светлана стригункова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 22 окт. - РИА Новости. Подмосковье является одним из лидеров по вакцинации от COVID, но несмотря на это, охват недостаточный, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинации, но, тем не менее, этот охват все равно недостаточный", - сказала Стригункова журналистам."Мы анализируем все волны, ежедневно, как у нас идет динамика роста... Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, она по факту повторяет тренды, все, которые были... прошлой осенью. Если делать прогноз... с учётом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего... мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли", - сказала Стригункова."Нам нужно, чтобы у нас было не менее 80% всего взрослого населения вакцинировано, это как минимум, да с учетом , что оставшиеся часть нашего населения, они переболеют. По факту мы должны были достичь этой цифры... до 1 сентября... Желательно, конечно, 100%", - подчеркнула Стригункова.

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755559466.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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