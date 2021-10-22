https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755832863.html
В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным
В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным - РИА Новости, 22.10.2021
В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным
Подмосковье является одним из лидеров по вакцинации от COVID, но несмотря на это, охват недостаточный, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:45
2021-10-22T16:45
2021-10-22T17:38
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
светлана стригункова
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 22 окт. - РИА Новости. Подмосковье является одним из лидеров по вакцинации от COVID, но несмотря на это, охват недостаточный, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинации, но, тем не менее, этот охват все равно недостаточный", - сказала Стригункова журналистам."Мы анализируем все волны, ежедневно, как у нас идет динамика роста... Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, она по факту повторяет тренды, все, которые были... прошлой осенью. Если делать прогноз... с учётом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего... мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли", - сказала Стригункова."Нам нужно, чтобы у нас было не менее 80% всего взрослого населения вакцинировано, это как минимум, да с учетом , что оставшиеся часть нашего населения, они переболеют. По факту мы должны были достичь этой цифры... до 1 сентября... Желательно, конечно, 100%", - подчеркнула Стригункова.
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755559466.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19
16:45 22.10.2021 (обновлено: 17:38 22.10.2021)
В Минздраве Подмосковья назвали охват вакцинации от COVID-19 недостаточным
Глава Минздрава Подмосковья Стригункова назвала охват вакцинации от COVID-19 недостаточным
МОСКВА, 22 окт. - РИА Новости. Подмосковье
является одним из лидеров по вакцинации от COVID, но несмотря на это, охват недостаточный, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова
.
"Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинации, но, тем не менее, этот охват все равно недостаточный", - сказала Стригункова журналистам.
"Мы анализируем все волны, ежедневно, как у нас идет динамика роста... Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, она по факту повторяет тренды, все, которые были... прошлой осенью. Если делать прогноз... с учётом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего... мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если мы не предпримем меры, которые мы сейчас уже предприняли", - сказала Стригункова.
"Нам нужно, чтобы у нас было не менее 80% всего взрослого населения вакцинировано, это как минимум, да с учетом , что оставшиеся часть нашего населения, они переболеют. По факту мы должны были достичь этой цифры... до 1 сентября... Желательно, конечно, 100%", - подчеркнула Стригункова.