https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755831132.html
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:39
2021-10-22T16:39
2021-10-22T16:56
распространение коронавируса
в мире
грипп
вакцинация
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 22 окт - РИА Новости. Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.Представитель ВОЗ также сообщила, что симптомы гриппа и COVID-19 похожи, среди них - лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Однако у коронавируса есть специфические признаки, в частности, отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодые, при коронавирусе сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами.
https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html
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в мире, грипп, вакцинация, воз, коронавирус covid-19
16:39 22.10.2021 (обновлено: 16:56 22.10.2021)
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса