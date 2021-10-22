https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755831132.html

ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:39

2021-10-22T16:39

2021-10-22T16:56

распространение коронавируса

в мире

грипп

вакцинация

воз

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 22 окт - РИА Новости. Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.Представитель ВОЗ также сообщила, что симптомы гриппа и COVID-19 похожи, среди них - лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Однако у коронавируса есть специфические признаки, в частности, отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодые, при коронавирусе сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами.

https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грипп, вакцинация, воз, коронавирус covid-19