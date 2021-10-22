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Глава Института онкологии и радиологии Сербии привилась "Спутником V"
Глава Института онкологии и радиологии Сербии привилась "Спутником V" - РИА Новости, 22.10.2021
Глава Института онкологии и радиологии Сербии привилась "Спутником V"
Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину "Спутник V" в Институте РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:39
2021-10-22T15:39
в мире
сербия
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину "Спутник V" в Институте вирусологии вакцин и сывороток "Торлак".Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович сообщил, что в Сербии с начала производства в июне в институте "Торлак" из российского препарата расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата."Большое спасибо, пусть вам на счастье пойдет эта первая (прививка – ред.) и будете дальше делать вакцины для наших детей… Это стратегически важно – когда защитишь своих самых молодых, имеешь вакцину, которую производят твои люди, которую дают своим детям. Тем самым автоматически лишаешь аргументов противников вакцинации", - заявила доктор Груйичич собравшимся.Попович объявил 1 сентября, что российский Институт имени Гамалеи разрешил применять расфасованные в Сербии 550 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о 275 тысячах доз первого компонента и стольких же - второго.По данным сербских властей, иммунизацию с 24 декабря 2020 года прошли свыше 53% взрослого населения семимиллионной страны. Применяются вакцины Sinopharm, "Спутник V", Pfizer и AstraZeneca, граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать препарат. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.
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в мире, сербия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
15:39 22.10.2021
 
Глава Института онкологии и радиологии Сербии привилась "Спутником V"

Директор Института онкологии Сербии первой привилась расфасованным в стране "Спутником V"

© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину "Спутник V" в Институте вирусологии вакцин и сывороток "Торлак".
Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович сообщил, что в Сербии с начала производства в июне в институте "Торлак" из российского препарата расфасовано 1,5 миллиона доз "Спутник V", а до конца года ожидается, что в стране по соглашению с РФ будет произведено 4 миллиона доз препарата.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"Большое спасибо, пусть вам на счастье пойдет эта первая (прививка – ред.) и будете дальше делать вакцины для наших детей… Это стратегически важно – когда защитишь своих самых молодых, имеешь вакцину, которую производят твои люди, которую дают своим детям. Тем самым автоматически лишаешь аргументов противников вакцинации", - заявила доктор Груйичич собравшимся.
Попович объявил 1 сентября, что российский Институт имени Гамалеи разрешил применять расфасованные в Сербии 550 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о 275 тысячах доз первого компонента и стольких же - второго.
По данным сербских властей, иммунизацию с 24 декабря 2020 года прошли свыше 53% взрослого населения семимиллионной страны. Применяются вакцины Sinopharm, "Спутник V", Pfizer и AstraZeneca, граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать препарат. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.
 
В миреСербияРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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