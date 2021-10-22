https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755772659.html

Песков посетовал на несознательность россиян в вопросе вакцинации

Песков посетовал на несознательность россиян в вопросе вакцинации - РИА Новости, 22.10.2021

Песков посетовал на несознательность россиян в вопросе вакцинации

В России меньше, чем в ряде европейских стран, проходит вакцинация, врачи наработали методики и протоколы лечения, но пока остается "проблема с сознательностью... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:33

2021-10-22T12:33

2021-10-22T12:42

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России меньше, чем в ряде европейских стран, проходит вакцинация, врачи наработали методики и протоколы лечения, но пока остается "проблема с сознательностью граждан", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существуют ли показатели, которые помогут определить эффективность введения нерабочих дней.Песков уточнил, что вместе с тем врачами наработаны методики и протоколы лечения. "Наработан опыт по увеличению количества койкомест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам (средства индивидуальной защиты), по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан", - заключил Песков.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755689955.html

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