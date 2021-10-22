https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755763153.html

В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19

В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19

Темпы вакцинации жителей в Челябинской области наращиваются – если еще неделю назад в сутки вакцинировались около 2 тысяч человек, то за последнюю неделю этот... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:55

2021-10-22T11:55

2021-10-22T11:55

челябинская область

общество

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здоровье - общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Темпы вакцинации жителей в Челябинской области наращиваются – если еще неделю назад в сутки вакцинировались около 2 тысяч человек, то за последнюю неделю этот показатель достиг более 8,5 тысячи человек, сообщила в пятницу первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Что касается вакцинации то всего, с учетом ФМБА, у нас вакцинировано первым компонентом 995 тысяч 337 человек, это 36,9% от всего взрослого населения. Не явились на второй этап 2,4%. Повторно вакцинировались почти 55 тысяч человек. Текущие темпы вакцинации за последние 7 дней – 8547 человек в сутки. Неделю назад этот показатель составлял не более 2000 человек", - сказала она журналистам.По ее словам, так, в четверг регион достиг максимума по вакцинации – почти 13 тысяч человек, а сегодня ночью более 400 человек привились в ночных пунктах вакцинации, хотя ранее этот показатель был не более 70-80 человек.В то же время Гехт отметила муниципалитеты, отстающие по темпам вакцинации – это Златоуст, Миасс, Троицк, Еманжелинск.Как сообщал губернатор региона Алексей Текслер, область довольно долго удерживала стабильную эпидситуацию, но ситуация ухудшилась, прежние меры профилактики перестали срабатывать. Поэтому, по его словам, возникла необходимость в дополнительных мерах защиты наиболее уязвимых профессиональных категорий, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, – это врачи, учителя, работники торговли, сферы обслуживания и ряда других отраслей. С 11 октября в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области в регионе проводится обязательная вакцинация для таких групп населения, отмечал он."Коллеги, все эти меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на наше здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию. Обращаю внимание на необходимость наращивать охват тестированием, следить за изоляцией контактных лиц. Особое внимание - общественному транспорту. Мы обязаны переломить ситуацию, обеспечить в полном объеме резервный коечный фонд, не допустив при этом снижения качества плановой медицинской помощи", - отмечал глава региона.Как пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов, вакцины против новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно. "Чтобы не создавать очерёдность, мы постарались сделать максимальное количество прививочных пунктов: это и стационарные пункты, которые находятся в поликлиниках, мы увеличиваем их время работы. Также у нас работают передвижные пункты. Чтобы медики приехали в коллектив - нужно подать заявку о вакцинации в медорганизацию. Продолжаем прививать в ТРК... Также было принято решение открыть круглосуточные пункты вакцинации в разных городах региона. Всякое в жизни бывает, и если комфортнее рано утром или поздно вечером посетить прививочный кабинет - то можно приехать в любое время и поставить прививку", - цитирует пресс-служба Минздрава региона слова Семенова.Врач-инфекционист городской клинической больницы №8 Челябинска Лариса Якушова отмечает, что, работая в стационаре, часто видит именно пациентов с тяжёлым течением заболевания: с большим объемом поражения лёгких, с дыхательной недостаточностью. "Очень мало среди них вакцинированных. Жаль, что люди до сих пор не понимают всей важности и необходимости вакцинации, как можно так безрассудно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких, друзей. Почему-то люди боятся осложнений от вакцинации, но никто не боится самой болезни и осложнений от неё… Будьте благоразумны - пройдите вакцинацию", - цитирует слова Якушовой пресс-служба Минздрава региона.В Челябинской области подтверждено 106 479 случаев заболевания COVID-19 (432 новых подтверждения ко вчерашнему дню, двое школьников).

https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755759004.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

челябинская область

троицк

миасс

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