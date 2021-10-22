https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755763153.html
В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19
В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Челябинской области растут темпы вакцинации против COVID-19
Темпы вакцинации жителей в Челябинской области наращиваются – если еще неделю назад в сутки вакцинировались около 2 тысяч человек, то за последнюю неделю этот... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:55
2021-10-22T11:55
2021-10-22T11:55
челябинская область
общество
вакцинация
челябинская область
троицк
миасс
златоуст
здоровье - общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Темпы вакцинации жителей в Челябинской области наращиваются – если еще неделю назад в сутки вакцинировались около 2 тысяч человек, то за последнюю неделю этот показатель достиг более 8,5 тысячи человек, сообщила в пятницу первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Что касается вакцинации то всего, с учетом ФМБА, у нас вакцинировано первым компонентом 995 тысяч 337 человек, это 36,9% от всего взрослого населения. Не явились на второй этап 2,4%. Повторно вакцинировались почти 55 тысяч человек. Текущие темпы вакцинации за последние 7 дней – 8547 человек в сутки. Неделю назад этот показатель составлял не более 2000 человек", - сказала она журналистам.По ее словам, так, в четверг регион достиг максимума по вакцинации – почти 13 тысяч человек, а сегодня ночью более 400 человек привились в ночных пунктах вакцинации, хотя ранее этот показатель был не более 70-80 человек.В то же время Гехт отметила муниципалитеты, отстающие по темпам вакцинации – это Златоуст, Миасс, Троицк, Еманжелинск.Как сообщал губернатор региона Алексей Текслер, область довольно долго удерживала стабильную эпидситуацию, но ситуация ухудшилась, прежние меры профилактики перестали срабатывать. Поэтому, по его словам, возникла необходимость в дополнительных мерах защиты наиболее уязвимых профессиональных категорий, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, – это врачи, учителя, работники торговли, сферы обслуживания и ряда других отраслей. С 11 октября в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области в регионе проводится обязательная вакцинация для таких групп населения, отмечал он."Коллеги, все эти меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на наше здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию. Обращаю внимание на необходимость наращивать охват тестированием, следить за изоляцией контактных лиц. Особое внимание - общественному транспорту. Мы обязаны переломить ситуацию, обеспечить в полном объеме резервный коечный фонд, не допустив при этом снижения качества плановой медицинской помощи", - отмечал глава региона.Как пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов, вакцины против новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно. "Чтобы не создавать очерёдность, мы постарались сделать максимальное количество прививочных пунктов: это и стационарные пункты, которые находятся в поликлиниках, мы увеличиваем их время работы. Также у нас работают передвижные пункты. Чтобы медики приехали в коллектив - нужно подать заявку о вакцинации в медорганизацию. Продолжаем прививать в ТРК... Также было принято решение открыть круглосуточные пункты вакцинации в разных городах региона. Всякое в жизни бывает, и если комфортнее рано утром или поздно вечером посетить прививочный кабинет - то можно приехать в любое время и поставить прививку", - цитирует пресс-служба Минздрава региона слова Семенова.Врач-инфекционист городской клинической больницы №8 Челябинска Лариса Якушова отмечает, что, работая в стационаре, часто видит именно пациентов с тяжёлым течением заболевания: с большим объемом поражения лёгких, с дыхательной недостаточностью. "Очень мало среди них вакцинированных. Жаль, что люди до сих пор не понимают всей важности и необходимости вакцинации, как можно так безрассудно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких, друзей. Почему-то люди боятся осложнений от вакцинации, но никто не боится самой болезни и осложнений от неё… Будьте благоразумны - пройдите вакцинацию", - цитирует слова Якушовой пресс-служба Минздрава региона.В Челябинской области подтверждено 106 479 случаев заболевания COVID-19 (432 новых подтверждения ко вчерашнему дню, двое школьников).
https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html
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общество, вакцинация, челябинская область, троицк, миасс, златоуст, здоровье - общество, алексей текслер, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости.
Темпы вакцинации жителей в Челябинской области
наращиваются – если еще неделю назад в сутки вакцинировались около 2 тысяч человек, то за последнюю неделю этот показатель достиг более 8,5 тысячи человек, сообщила в пятницу первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Что касается вакцинации то всего, с учетом ФМБА, у нас вакцинировано первым компонентом 995 тысяч 337 человек, это 36,9% от всего взрослого населения. Не явились на второй этап 2,4%. Повторно вакцинировались почти 55 тысяч человек. Текущие темпы вакцинации за последние 7 дней – 8547 человек в сутки. Неделю назад этот показатель составлял не более 2000 человек", - сказала она журналистам.
По ее словам, так, в четверг регион достиг максимума по вакцинации – почти 13 тысяч человек, а сегодня ночью более 400 человек привились в ночных пунктах вакцинации, хотя ранее этот показатель был не более 70-80 человек.
В то же время Гехт отметила муниципалитеты, отстающие по темпам вакцинации – это Златоуст, Миасс, Троицк, Еманжелинск.
Как сообщал губернатор региона Алексей Текслер
, область довольно долго удерживала стабильную эпидситуацию, но ситуация ухудшилась, прежние меры профилактики перестали срабатывать. Поэтому, по его словам, возникла необходимость в дополнительных мерах защиты наиболее уязвимых профессиональных категорий, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, – это врачи, учителя, работники торговли, сферы обслуживания и ряда других отраслей. С 11 октября в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области в регионе проводится обязательная вакцинация для таких групп населения, отмечал он.
"Коллеги, все эти меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на наше здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию. Обращаю внимание на необходимость наращивать охват тестированием, следить за изоляцией контактных лиц. Особое внимание - общественному транспорту. Мы обязаны переломить ситуацию, обеспечить в полном объеме резервный коечный фонд, не допустив при этом снижения качества плановой медицинской помощи", - отмечал глава региона.
Как пояснял министр здравоохранения региона Юрий Семенов, вакцины против новой коронавирусной инфекции в регионе достаточно. "Чтобы не создавать очерёдность, мы постарались сделать максимальное количество прививочных пунктов: это и стационарные пункты, которые находятся в поликлиниках, мы увеличиваем их время работы. Также у нас работают передвижные пункты. Чтобы медики приехали в коллектив - нужно подать заявку о вакцинации в медорганизацию. Продолжаем прививать в ТРК... Также было принято решение открыть круглосуточные пункты вакцинации в разных городах региона. Всякое в жизни бывает, и если комфортнее рано утром или поздно вечером посетить прививочный кабинет - то можно приехать в любое время и поставить прививку", - цитирует пресс-служба Минздрава региона слова Семенова.
Врач-инфекционист городской клинической больницы №8 Челябинска Лариса Якушова отмечает, что, работая в стационаре, часто видит именно пациентов с тяжёлым течением заболевания: с большим объемом поражения лёгких, с дыхательной недостаточностью. "Очень мало среди них вакцинированных. Жаль, что люди до сих пор не понимают всей важности и необходимости вакцинации, как можно так безрассудно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких, друзей. Почему-то люди боятся осложнений от вакцинации, но никто не боится самой болезни и осложнений от неё… Будьте благоразумны - пройдите вакцинацию", - цитирует слова Якушовой пресс-служба Минздрава региона.
В Челябинской области подтверждено 106 479 случаев заболевания COVID-19 (432 новых подтверждения ко вчерашнему дню, двое школьников).