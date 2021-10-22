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В России более 49 миллионов человек полностью привились от COVID-19
В России более 49 миллионов человек полностью привились от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В России более 49 миллионов человек полностью привились от COVID-19
Вакцинация первым компонентом проведена в России 53 511 786 раз, полностью – 49 161 150 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:41
2021-10-22T11:41
2021-10-22T11:41
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вакцинация первым компонентом проведена в России 53 511 786 раз, полностью – 49 161 150 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла – 49 161 150 раз", - говорится в сообщении.
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В России более 49 миллионов человек полностью привились от COVID-19
Вакцинацию от COVID-19 полного цикла провели в России 49 161 150 раз