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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755753437.html
Врач рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 беременным и кормящим
Врач рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 беременным и кормящим - РИА Новости, 22.10.2021
Врач рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 беременным и кормящим
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что не рекомендовал бы... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:20
2021-10-22T11:20
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коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что не рекомендовал бы женщинам в период лактации делать вакцину от COVID, но при беременности прививаться можно."Не могу ответить по поводу беременности, но много есть всевозможных исследований, в том числе и у нас, где в принципе вакцинация может быть применена при беременности... В период лактации я бы не рекомендовал делать вакцину", - сказал Вечерко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, является ли беременность и период лактации противопоказанием для вакцинации от коронавируса.При этом он подчеркнул, что в роддом их больницы стали поступать очень тяжёлые беременные с коронавирусом, которые "по сути не только за себя, но и за ребёнка несут ответственность". При этом дети, рожденные от больных коронавирусом матерей, чаще имеют отрицательный ПЦР-тест, но если ребёнок имеет положительный ПЦР-тест, его переводят в детскую больницу.
https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко, вакцинация россиян от covid-19
11:20 22.10.2021
 
Врач рассказал, можно ли прививаться от COVID-19 беременным и кормящим

Врач Вечорко разрешил беременным и не рекомендовал кормящим прививаться от COVID-19

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что не рекомендовал бы женщинам в период лактации делать вакцину от COVID, но при беременности прививаться можно.
"Не могу ответить по поводу беременности, но много есть всевозможных исследований, в том числе и у нас, где в принципе вакцинация может быть применена при беременности... В период лактации я бы не рекомендовал делать вакцину", - сказал Вечерко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, является ли беременность и период лактации противопоказанием для вакцинации от коронавируса.
При этом он подчеркнул, что в роддом их больницы стали поступать очень тяжёлые беременные с коронавирусом, которые "по сути не только за себя, но и за ребёнка несут ответственность". При этом дети, рожденные от больных коронавирусом матерей, чаще имеют отрицательный ПЦР-тест, но если ребёнок имеет положительный ПЦР-тест, его переводят в детскую больницу.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 07:24Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВалерий ВечоркоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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