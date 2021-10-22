https://ria.ru/20211022/vakitsnatsiya-1755876417.html

Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 23.10.2021

Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Минздрав разрешил делать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-22T20:16

2021-10-22T20:16

2021-10-23T00:02

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минздрав разрешил делать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа."Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", — сообщили в пресс-службе ведомства.Взаимодействие "Спутника V" с препаратом для профилактики гриппа изучили во время доклинических исследований. Они показали, что иммуногенность вакцин при их одновременном введении не снижается.Как уточнили в министерстве, прививки в таких случаях будут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.За минувшие сутки в России выявили 37 141 новый случай COVID-19, жертвами болезни стали 1064 человека. Оба этих показателя стали максимальными за время пандемии. При этом на протяжении четырех дней подряд число умерших с коронавирусной инфекцией не опускается ниже отметки в тысячу человек.Всего в России зафиксировали 8 136 305 случаев заражения, скончались 228 453 пациента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество