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В МИД Узбекистана не видят необходимости размещать в стране военных США
В МИД Узбекистана не видят необходимости размещать в стране военных США - РИА Новости, 22.10.2021
В МИД Узбекистана не видят необходимости размещать в стране военных США
Власти Узбекистана не видят необходимости размещения военных США на своей территории, в Вашингтоне признают эту позицию, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:27
2021-10-22T15:27
в мире
пентагон
сша
узбекистан
ташкент
армия сша
шавкат мирзиеев
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана не видят необходимости размещения военных США на своей территории, в Вашингтоне признают эту позицию, заявил в четверг журналистам узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США. Позднее пресс-секретарь узбекистанского министерства обороны Бахром Зульфикаров заявил РИА Новости, что ему неизвестно про официальный запрос от Пентагона на визит в республику. Однако посол США в республике Дэниел Розенблюм сообщил, что помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ."Сегодня реальность такова, что в этом необходимости нет", - сказал Камилов, отвечая на вопрос о возможности размещения военных США на территории Узбекистана.Камилов напомнил, что в декларации о стратегическом партнерстве Узбекистана и США, подписанной в 2002 году, и в совместном заявлении по итогам визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеев в Вашингтон в 2018 году обозначены стратегические направления взаимодействия и определены "пределы нашего взаимодействия"."И в ходе многих политических консультаций ежегодных, в ходе многих серьезных встреч до американцев доводилось, и они практически все это понимают и признают, что такие вещи, о которых вы говорите, они абсолютно неприемлемы для Узбекистана и они практически не поднимаются и не обсуждаются", - добавил Камилов.В начале октября Politico со ссылкой на американских сенаторов также сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане. Позднее первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев заявлял РИА Новости, что Ташкент не ведет таких переговоров, поскольку "законодательство этого не позволяет".В мае в министерстве обороны Узбекистана РИА Новости заявляли, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.
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в мире, пентагон, сша, узбекистан, ташкент, армия сша, шавкат мирзиеев, абдулазиз камилов
15:27 22.10.2021
 
В МИД Узбекистана не видят необходимости размещать в стране военных США

В МИД Узбекистана не считают необходимым размещать в стране американских военных

© РИА Новости / Валерий МельниковМечеть Минор в Ташкенте
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана не видят необходимости размещения военных США на своей территории, в Вашингтоне признают эту позицию, заявил в четверг журналистам узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США. Позднее пресс-секретарь узбекистанского министерства обороны Бахром Зульфикаров заявил РИА Новости, что ему неизвестно про официальный запрос от Пентагона на визит в республику. Однако посол США в республике Дэниел Розенблюм сообщил, что помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.
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В Узбекистане высказались о возможности размещения военных баз США
"Сегодня реальность такова, что в этом необходимости нет", - сказал Камилов, отвечая на вопрос о возможности размещения военных США на территории Узбекистана.
Камилов напомнил, что в декларации о стратегическом партнерстве Узбекистана и США, подписанной в 2002 году, и в совместном заявлении по итогам визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеев в Вашингтон в 2018 году обозначены стратегические направления взаимодействия и определены "пределы нашего взаимодействия".
"И в ходе многих политических консультаций ежегодных, в ходе многих серьезных встреч до американцев доводилось, и они практически все это понимают и признают, что такие вещи, о которых вы говорите, они абсолютно неприемлемы для Узбекистана и они практически не поднимаются и не обсуждаются", - добавил Камилов.
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В начале октября Politico со ссылкой на американских сенаторов также сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане. Позднее первый заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев заявлял РИА Новости, что Ташкент не ведет таких переговоров, поскольку "законодательство этого не позволяет".
В мае в министерстве обороны Узбекистана РИА Новости заявляли, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.
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В миреПентагонСШАУзбекистанТашкентАрмия СШАШавкат МирзиеевАбдулазиз Камилов
 
 
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