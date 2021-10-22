10:44 22.10.2021 (обновлено: 11:05 22.10.2021)
Премьеру Польши напомнили о Путине во время его речи в Европарламенте
Die Welt: премьер-министра Польши Маровецкого обвинили в ослаблении ЕС "на радость Путину"
© John ThysМатеуш Моравецкий
© John Thys
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Евродепутаты обвинили премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в ослаблении Евросоюза "на радость Владимиру Путину". Об этом сообщает газета Die Welt.
На пленарной сессии Европарламента политик заявил, что Брюссель пытается "шантажировать" Варшаву при обсуждении судебной реформы в стране, однако сам Моравецкий не хотел бы вести дискуссию на языке угроз.
Это высказывание вызвало жесткую критику со стороны парламентариев. Так, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер отметил, что речь польского премьера сеет раздор в союзе.
"Таким политическим подходом вы ослабляете Европу <…> Президент России Владимир Путин особенно рад этому", — добавил он.
В июле Суд Евросоюза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, деятельность этого органа, уполномоченного принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.
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В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Впоследствии Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты, однако ЕК полагает, что решение выполнено в неполной мере.