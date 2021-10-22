https://ria.ru/20211022/ukraina-1755844696.html

Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги

Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги - РИА Новости, 22.10.2021

Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:30

2021-10-22T17:30

2021-10-22T17:30

в мире

киев

кндр (северная корея)

владимир зеленский

верховная рада украины

вадим рабинович

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Олега Дунды о российских паспортах у депутатов оппозиции выразил желание проверить наличие у него паспорта гражданина КНДР.Ранее Дунда сообщил, что намерен направить в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Рабиновича, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина."Я видел этот запрос, и вот что я вам скажу: пользуясь законом Украины "О статусе народного депутата Украины", я тоже подал два запроса. В первом я прошу предоставить мне информацию, имеет ли народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда паспорт Корейской Народно-Демократической Республики. Вторым же прошу предоставить мне детальную информацию, проходил ли господин Дунда психиатрическую экспертизу и не состоит ли он на психиатрическом учете, а также документы, подтверждающие его психиатрическую вменяемость", - сказал Рабинович, комментируя заявление Дунды, его цитирует сайт партии.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.

https://ria.ru/20211022/deputat-1755763780.html

киев

кндр (северная корея)

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в мире, киев, кндр (северная корея), владимир зеленский, верховная рада украины, вадим рабинович, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь