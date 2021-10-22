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Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги
Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги - РИА Новости, 22.10.2021
Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:30
2021-10-22T17:30
в мире
киев
кндр (северная корея)
владимир зеленский
верховная рада украины
вадим рабинович
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Олега Дунды о российских паспортах у депутатов оппозиции выразил желание проверить наличие у него паспорта гражданина КНДР.Ранее Дунда сообщил, что намерен направить в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Рабиновича, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина."Я видел этот запрос, и вот что я вам скажу: пользуясь законом Украины "О статусе народного депутата Украины", я тоже подал два запроса. В первом я прошу предоставить мне информацию, имеет ли народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда паспорт Корейской Народно-Демократической Республики. Вторым же прошу предоставить мне детальную информацию, проходил ли господин Дунда психиатрическую экспертизу и не состоит ли он на психиатрическом учете, а также документы, подтверждающие его психиатрическую вменяемость", - сказал Рабинович, комментируя заявление Дунды, его цитирует сайт партии.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.
https://ria.ru/20211022/deputat-1755763780.html
киев
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в мире, киев, кндр (северная корея), владимир зеленский, верховная рада украины, вадим рабинович, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
17:30 22.10.2021
 
Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги

Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у члена "Слуги народа"

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Олега Дунды о российских паспортах у депутатов оппозиции выразил желание проверить наличие у него паспорта гражданина КНДР.
Ранее Дунда сообщил, что намерен направить в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Рабиновича, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
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Вчера, 11:57
В Раде дверной засов разбил голову депутату
"Я видел этот запрос, и вот что я вам скажу: пользуясь законом Украины "О статусе народного депутата Украины", я тоже подал два запроса. В первом я прошу предоставить мне информацию, имеет ли народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда паспорт Корейской Народно-Демократической Республики. Вторым же прошу предоставить мне детальную информацию, проходил ли господин Дунда психиатрическую экспертизу и не состоит ли он на психиатрическом учете, а также документы, подтверждающие его психиатрическую вменяемость", - сказал Рабинович, комментируя заявление Дунды, его цитирует сайт партии.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.
 
В миреКиевКНДР (Северная Корея)Владимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВадим РабиновичТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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