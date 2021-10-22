Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у коллеги
Депутат Рады Рабинович захотел проверить наличие паспорта КНДР у члена "Слуги народа"
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на заявление коллеги от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Олега Дунды о российских паспортах у депутатов оппозиции выразил желание проверить наличие у него паспорта гражданина КНДР.
Ранее Дунда сообщил, что намерен направить в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Рабиновича, Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
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"Я видел этот запрос, и вот что я вам скажу: пользуясь законом Украины "О статусе народного депутата Украины", я тоже подал два запроса. В первом я прошу предоставить мне информацию, имеет ли народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда паспорт Корейской Народно-Демократической Республики. Вторым же прошу предоставить мне детальную информацию, проходил ли господин Дунда психиатрическую экспертизу и не состоит ли он на психиатрическом учете, а также документы, подтверждающие его психиатрическую вменяемость", - сказал Рабинович, комментируя заявление Дунды, его цитирует сайт партии.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.