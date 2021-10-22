https://ria.ru/20211022/ukraina-1755811982.html

Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием

Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием - РИА Новости, 22.10.2021

Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после нападения на дом его заместителя Игоря Жовквы заявил, что команда президента Владимира Зеленского продолжит... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:21

2021-10-22T15:21

2021-10-22T15:28

в мире

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/82/1562068292_0:81:867:569_1920x0_80_0_0_6192bbdb71b66a37dfdb77f90aa66b5a.jpg

КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после нападения на дом его заместителя Игоря Жовквы заявил, что команда президента Владимира Зеленского продолжит "идти курсом реформ" несмотря на угрозы.Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет. По данным спецслужбы, нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома. Адрес потерпевшего и указания от заказчика он якобы получал через мессенджер Telegram. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Жовква расценил бросок "коктейля Молотова" в его дом как бессмысленную попытку запугивания."Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали… Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. Несмотря на угрозы, команда президента продолжит идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится", - написал Ермак на своей странице в Facebоok.Он также выразил надежду, что правоохранители быстро установят заказчиков нападения и мотивы, а также привлекут виновных к ответственности.

https://ria.ru/20211020/zelenskiy-1755429343.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины