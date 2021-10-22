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Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием
Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием - РИА Новости, 22.10.2021
Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после нападения на дом его заместителя Игоря Жовквы заявил, что команда президента Владимира Зеленского продолжит... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:21
2021-10-22T15:28
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после нападения на дом его заместителя Игоря Жовквы заявил, что команда президента Владимира Зеленского продолжит "идти курсом реформ" несмотря на угрозы.Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет. По данным спецслужбы, нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома. Адрес потерпевшего и указания от заказчика он якобы получал через мессенджер Telegram. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Жовква расценил бросок "коктейля Молотова" в его дом как бессмысленную попытку запугивания."Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали… Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. Несмотря на угрозы, команда президента продолжит идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится", - написал Ермак на своей странице в Facebоok.Он также выразил надежду, что правоохранители быстро установят заказчиков нападения и мотивы, а также привлекут виновных к ответственности.
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
15:21 22.10.2021 (обновлено: 15:28 22.10.2021)
 
Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя запугиванием

Глава офиса Зеленского назвал нападение на дом его заместителя Жовквы попыткой запугивания

CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после нападения на дом его заместителя Игоря Жовквы заявил, что команда президента Владимира Зеленского продолжит "идти курсом реформ" несмотря на угрозы.
Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет. По данным спецслужбы, нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома. Адрес потерпевшего и указания от заказчика он якобы получал через мессенджер Telegram. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Жовква расценил бросок "коктейля Молотова" в его дом как бессмысленную попытку запугивания.
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"Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали… Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. Несмотря на угрозы, команда президента продолжит идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится", - написал Ермак на своей странице в Facebоok.
Он также выразил надежду, что правоохранители быстро установят заказчиков нападения и мотивы, а также привлекут виновных к ответственности.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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