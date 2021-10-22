https://ria.ru/20211022/ugol-1755731041.html

Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля

Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля - РИА Новости, 22.10.2021

Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля

Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:08

2021-10-22T09:08

2021-10-22T10:09

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.Мочальников добавил, что на текущий момент экспортные поставки идут на уровне 2019 года. При этом ограничения Восточного полигона РЖД не дают их нарастить. По его словам, к настоящему времени с начала года на экспорт в этом направлении поставлено порядка 110 миллионов тонн, а спрос уже превышает 200 миллионов.Касаемо экспорта в Европу, он отметил, что ситуация с ростом цен на газ подстегнула спрос на уголь, в том числе - российский.Читайте полный текст интервью Сергея Мочальникова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/ugol-1754693549.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия