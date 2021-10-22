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Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля
Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля - РИА Новости, 22.10.2021
Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля
Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:08
2021-10-22T10:09
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.Мочальников добавил, что на текущий момент экспортные поставки идут на уровне 2019 года. При этом ограничения Восточного полигона РЖД не дают их нарастить. По его словам, к настоящему времени с начала года на экспорт в этом направлении поставлено порядка 110 миллионов тонн, а спрос уже превышает 200 миллионов.Касаемо экспорта в Европу, он отметил, что ситуация с ростом цен на газ подстегнула спрос на уголь, в том числе - российский.Читайте полный текст интервью Сергея Мочальникова &gt;&gt;
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
09:08 22.10.2021 (обновлено: 10:09 22.10.2021)
 
Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля

В Минэнерго спрогнозировали увеличение экспорта угля в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля Таманского терминала
Склад угля Таманского терминала - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Если говорить о прогнозах, по данным Таможенной службы России, экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, в том числе около 129 миллионов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При сохранении текущих тенденций экспорт угля в 2022 году может превысить прогнозный уровень экспорта 2021 года", - сообщил он.
Мочальников добавил, что на текущий момент экспортные поставки идут на уровне 2019 года. При этом ограничения Восточного полигона РЖД не дают их нарастить. По его словам, к настоящему времени с начала года на экспорт в этом направлении поставлено порядка 110 миллионов тонн, а спрос уже превышает 200 миллионов.
Касаемо экспорта в Европу, он отметил, что ситуация с ростом цен на газ подстегнула спрос на уголь, в том числе - российский.

"По нашим прогнозам, в 2021 году поставки угля на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года - около 48 миллионов тонн, при этом наша доля на рынке Европы чуть подрастет", - добавил Мочальников.

Читайте полный текст интервью Сергея Мочальникова >>
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 10:56В мире
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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