09:08 22.10.2021 (обновлено: 10:09 22.10.2021)
Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта угля
В Минэнерго спрогнозировали увеличение экспорта угля в 2021 году
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Если говорить о прогнозах, по данным Таможенной службы России, экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, в том числе около 129 миллионов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При сохранении текущих тенденций экспорт угля в 2022 году может превысить прогнозный уровень экспорта 2021 года", - сообщил он.
Мочальников добавил, что на текущий момент экспортные поставки идут на уровне 2019 года. При этом ограничения Восточного полигона РЖД не дают их нарастить. По его словам, к настоящему времени с начала года на экспорт в этом направлении поставлено порядка 110 миллионов тонн, а спрос уже превышает 200 миллионов.
Касаемо экспорта в Европу, он отметил, что ситуация с ростом цен на газ подстегнула спрос на уголь, в том числе - российский.
"По нашим прогнозам, в 2021 году поставки угля на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года - около 48 миллионов тонн, при этом наша доля на рынке Европы чуть подрастет", - добавил Мочальников.
15 октября, 10:56В миреВ администрации Путина поделились прогнозом по цене на уголь