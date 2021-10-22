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В Минэнерго подсчитали, на сколько лет России хватит запасов угля
В Минэнерго подсчитали, на сколько лет России хватит запасов угля - РИА Новости, 22.10.2021
В Минэнерго подсчитали, на сколько лет России хватит запасов угля
Запасов угля в России хватит на 350 лет, но эпоха этого вида топлива может закончиться уже в нынешнем столетии, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:32
2021-10-22T08:32
2021-10-22T10:11
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Запасов угля в России хватит на 350 лет, но эпоха этого вида топлива может закончиться уже в нынешнем столетии, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики Сергей Мочальников.По его оценке, в этом году добыча угля в России увеличивается — сейчас рост по сравнению 2020-м составляет порядка девяти процентов, но по итогам года будет немного ниже — около шести процентов. В 2022-м рост прогнозируется на уровне полтора процента.Тем не менее Мочальников не исключил, что отказ от угля произойдет еще до конца этого века, хотя процесс и не будет быстрым."Энергопереход — это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен, чтобы мы не спотыкались и не падали на каждом шагу, не просчитав всех последствий", — отметил собеседник агентства.По его словам, пока еще есть энергетически бедные страны, а уголь — это один из самых дешевых видов энергии. Из этого, полагает Мочальников, следует, что до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса.В эпоху энергоперехода большое внимание будет уделяться качеству углей, добавил Мочальников."Соответственно, те угли, которые не будут соответствовать нормам, будут уходить с рынка", — пояснил он, отметив, что в первую очередь это касается низкосортных, низкокалорийных и плохообогащаемых углей. По его словам, компаниям во многом придется перепрофилироваться, и это прописано в программе развития угольной промышленности.Собеседник агентства подчеркнул важность сохранения энергобаланса — по его мнению, развивать только возобновляемые источники энергии невозможно.Нынешний энергетический кризис в Европе, по мнению Мочальникова, демонстрирует, что, помимо возобновляемой энергетики, должна быть традиционная, "которая обеспечивает стабильность и безопасность энергоснабжения". А главной задачей всей энергетики он назвал обеспечение надежного, качественного электро- и теплоснабжения населения и промышленности."При переходе нужно внимательно относиться к энергобалансу, чтобы не было ценовых перекосов и, повторюсь, чтобы была обеспечена безусловная надежность энергоснабжения", — заключил Мочальников.Энергопереходом называют перевод мировой энергетики с ископаемых на возобновляемые источники энергии. Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов к 2050 году.
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
08:32 22.10.2021 (обновлено: 10:11 22.10.2021)
В Минэнерго подсчитали, на сколько лет России хватит запасов угля
Минэнерго: запасов угля в России хватит на 350 лет
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Запасов угля в России
хватит на 350 лет, но эпоха этого вида топлива может закончиться уже в нынешнем столетии, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики Сергей Мочальников.
"Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет. У нас только у одной "Эльги" 2,2 миллиарда тонн запасов, у одной компании", — сказал он.
По его оценке, в этом году добыча угля в России увеличивается — сейчас рост по сравнению 2020-м составляет порядка девяти процентов, но по итогам года будет немного ниже — около шести процентов. В 2022-м рост прогнозируется на уровне полтора процента.
Тем не менее Мочальников не исключил, что отказ от угля произойдет еще до конца этого века, хотя процесс и не будет быстрым.
"Энергопереход — это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен, чтобы мы не спотыкались и не падали на каждом шагу, не просчитав всех последствий", — отметил собеседник агентства.
По его словам, пока еще есть энергетически бедные страны, а уголь — это один из самых дешевых видов энергии. Из этого, полагает Мочальников, следует, что до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса.
В эпоху энергоперехода большое внимание будет уделяться качеству углей, добавил Мочальников.
"Соответственно, те угли, которые не будут соответствовать нормам, будут уходить с рынка", — пояснил он, отметив, что в первую очередь это касается низкосортных, низкокалорийных и плохообогащаемых углей. По его словам, компаниям во многом придется перепрофилироваться, и это прописано в программе развития угольной промышленности.
Собеседник агентства подчеркнул важность сохранения энергобаланса — по его мнению, развивать только возобновляемые источники энергии невозможно.
"Если мы хотим периодически окунаться в каменный век — с отключением электроэнергии и тепла — тогда да, нам надо исключительно сосредоточиться на возобновляемых источниках. А если мы хотим двигаться вперед, то у нас должен быть абсолютно сбалансированный и взвешенный подход, обеспечивающий потребителей энергией независимо от погодных аномалий и катаклизмов", — считает он.
Нынешний энергетический кризис в Европе, по мнению Мочальникова, демонстрирует, что, помимо возобновляемой энергетики, должна быть традиционная, "которая обеспечивает стабильность и безопасность энергоснабжения". А главной задачей всей энергетики он назвал обеспечение надежного, качественного электро- и теплоснабжения населения и промышленности.
"При переходе нужно внимательно относиться к энергобалансу, чтобы не было ценовых перекосов и, повторюсь, чтобы была обеспечена безусловная надежность энергоснабжения", — заключил Мочальников.
Энергопереходом называют перевод мировой энергетики с ископаемых на возобновляемые источники энергии. Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов к 2050 году.