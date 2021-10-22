https://ria.ru/20211022/turtsiya-1755872791.html
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян - РИА Новости, 22.10.2021
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян
Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста в Турции нескольких россиян, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:46
2021-10-22T19:46
2021-10-22T20:08
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста в Турции нескольких россиян, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ."Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений", - сказали в департаменте.В ведомстве добавили, что "соответствующие запросы переданы по линии посольства России в Анкаре, а также наших генеральных консульств в Стамбуле и Анталье"."Находимся в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела. Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20211019/vmeshatelstvo-1755143182.html
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19:46 22.10.2021 (обновлено: 20:08 22.10.2021)
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян