https://ria.ru/20211022/turtsiya-1755872791.html

МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян

МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян - РИА Новости, 22.10.2021

МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста в Турции нескольких россиян, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:46

2021-10-22T19:46

2021-10-22T20:08

в мире

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178554_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f16b63709a10a7a063ee5a73e10aaa56.jpg

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ареста в Турции нескольких россиян, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ."Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений", - сказали в департаменте.В ведомстве добавили, что "соответствующие запросы переданы по линии посольства России в Анкаре, а также наших генеральных консульств в Стамбуле и Анталье"."Находимся в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела. Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20211019/vmeshatelstvo-1755143182.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, россия