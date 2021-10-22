https://ria.ru/20211022/tu-95ms-1755791754.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 22.10.2021
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:02
2021-10-22T14:02
2021-10-22T14:30
безопасность
арктика
воздушно-космические силы россии
балтийское море
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су-35с
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более девять часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210523/tu-95ms-1733507592.html
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Пролет российских стратегических ракетоносцев над арктическими морями
Минобороны публикует кадры пролета российских стратегических ракетоносцев над арктическими морями
2021-10-22T14:02
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безопасность, арктика, воздушно-космические силы россии, балтийское море, ту-95мс, су-35с, россия
14:02 22.10.2021 (обновлено: 14:30 22.10.2021)
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики