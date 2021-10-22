https://ria.ru/20211022/troyan-1755750791.html

В Москве открыли памятник легендарной партизанке Надежде Троян

В Москве открыли памятник легендарной партизанке Надежде Троян - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве открыли памятник легендарной партизанке Надежде Троян

Памятник-бюст легендарной партизанке и Герою Советского Союза Надежде Троян в преддверии столетия со дня ее рождения открыли в пятницу в Москве на территории... РИА Новости, 22.10.2021

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Памятник-бюст легендарной партизанке и Герою Советского Союза Надежде Троян в преддверии столетия со дня ее рождения открыли в пятницу в Москве на территории школы №1288, носящей имя Троян."Сегодня мы открываем памятник легендарной разведчице, партизанке, Герою Советского Союза Надежде Викторовне Троян. С первых месяцев Великой Отечественной войны она вступила в решительную схватку с врагом на территории Белоруссии. В составе оперативной группы "Артур" она принимала участие во многих диверсионно-разведывательных операциях по уничтожению живой силы и боевой техники противника", - сказал на торжественной церемонии директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Самой известной операцией, в которой принимала участие Троян, и получившей кодовое название "Драматург", стала ликвидация гауляйтера Кубе - организатора массового уничтожения мирного населения на занятой гитлеровцами территории советской Белоруссии, напомнил Нарышкин. "В конце сентября 1943 года операция была завершена, и ликвидация гауляйтера Кубе произвела деморализующее воздействие на врага", - сказал директор СВР.После окончания войны Троян, как и многие советские разведчики, успешно реализовала себя в мирной жизни - окончила в Москве Первый медицинский институт и в разные годы работала врачом-хирургом, преподавателем, проректором института, возглавляла Институт санитарного просвещения и в течение более пяти лет возглавляла советский Красный Крест, отметил Нарышкин."Все, кому посчастливилось знать Надежду Викторовну, помнят ее как красивую, талантливую женщину, талантливого врача-хирурга, педагога, умелого организатора здравоохранения, и конечно, активного общественного деятеля. Отрадно, что здесь, в московской школе, носящей имя Надежды Троян, на протяжении многих лет сохраняется память о легендарной разведчице", - сказал Нарышкин."Я уверен, что установленный памятник, созданный по инициативе и ветеранов Службы внешней разведки России и Российского исторического общества при поддержке ряда фондов, только укрепит эту традицию. Я благодарю и правительство Москвы и Московскую городскую Думу за решение об установке памятника здесь, на территории школы. Знаю, что вскоре будет принято решение назвать одну из улиц по соседству именем Надежды Троян", - отметил директор СВР.Слова благодарности организаторам и участникам церемонии произнес сын Надежды Троян, доктор медицинских наук, кардиохирург Алексей Коротеев."Для каждого человека мама - это самый дорогой и близкий человек, но еще для меня Надежда Троян - это компас земной, именно по ней я стараюсь сверять свой жизненный путь. Она для меня - эталон чести, эталон достоинства, образец отношения к работе, к людям. Очень надеюсь, что ее судьба, ее биография станет примером для школьников этой замечательной школы, которая несколько лет носит имя Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян", - сказал Коротеев.С памятника сняли покрывало, и прозвучал государственный гимн России. После этого состоялась минута молчания в память о Надежде Троян.Автором бюста стал скульптор, народный художник России Салават Щербаков.Надежда Викторовна Троян родилась 24 октября 1921 года в городе Дрисса (с 1962 года – Верхнедвинск) Витебской области в Белоруссии. После окончания средней школы поступила в Первый Московский медицинский институт. В 1940 году перевелась на учебу в Медицинский институт Минска, где ее и застало начало Великой Отечественной войны.Оказавшись в оккупации, Надежда Троян в июне 1942 года вошла в контакт с партизанским отрядом органов государственной безопасности СССР и в дальнейшем действовала в рядах партизан. В сентябре 1943 года она участвовала в операции возмездия по ликвидации гауляйтера Кубе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года Надежде Троян и еще двум непосредственным участницам этой операции Елене Мазаник и Марии Осиповой было присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге минских подпольщиц в 1958 году был снят художественный фильм "Часы остановились в полночь".Награждена орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды. Надежда Троян ушла из жизни 7 сентября 2011 года, похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

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общество, белоруссия, москва, сергей нарышкин, московская городская дума, красный крест, российское историческое общество, салават щербаков, россия