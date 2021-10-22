https://ria.ru/20211022/transport-1755835314.html

Гержик: в нерабочие дни транспорт будет работать по воскресному расписанию

Гержик: в нерабочие дни транспорт будет работать по воскресному расписанию - РИА Новости, 22.10.2021

Гержик: в нерабочие дни транспорт будет работать по воскресному расписанию

В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября наземный транспорт в Подмосковье будет работать по воскресному расписанию, железнодорожный в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:56

2021-10-22T16:56

2021-10-22T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября наземный транспорт в Подмосковье будет работать по воскресному расписанию, железнодорожный в штатном режиме, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик."Как будет работать наземный транспорт с 28 октября. С этой даты по 7 ноября транспорт будет работать по расписанию воскресных дней, после 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации будет действовать оптимизированное расписание буднего дня... Железнодорожный транспорт будет работать в прежнем режиме", - сказал Гержик на брифинге.Также он отметил, что более 2 тысяч человек будет осуществлять контроль в общественном транспорте Подмосковья.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.

https://ria.ru/20211020/tekhnologii-1755391720.html

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московская область (подмосковье), алексей гержик, коронавирус в россии