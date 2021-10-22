https://ria.ru/20211022/transport-1755798641.html

Водоробусы в Москве: мечта или реальность?

Водоробусы в Москве: мечта или реальность? - РИА Новости, 22.10.2021

Водоробусы в Москве: мечта или реальность?

Суперэкологичный транспорт, работающий на водороде, может появиться на улицах мегаполисах уже в течение ближайших пяти лет, считают участники дискуссии... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:29

2021-10-22T14:29

2021-10-22T14:29

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

транспорт

общественный транспорт

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Суперэкологичный транспорт, работающий на водороде, может появиться на улицах мегаполисах уже в течение ближайших пяти лет, считают участники дискуссии "Водородное топливо как будущее городского транспорта мегаполисов". Дискуссия состоялась в рамках выставки "Открой Моспром. Механизмы большого города", проводимой городским департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) на территории Центра современного искусства Винзавод.Энергия - новая сфера использования водородаСегодня человечество использует водород в основном в качестве химического элемента для технологических процессов. Основная сфера использования - производство аммиачных удобрений. Второе место занимает нефтянка, где с помощью водорода добываемая нефть очищается от серы. Третьим важнейшим потребителем первого элемента таблицы Менделеева является металлургия, где водород нужен для восстановления металлов из руды, в которой они присутствуют в виде оксидов.Что касается мирового энергобаланса, то, по оценкам экспертов, сегодня использование водорода в качестве источника энергии близко к нулю. А, между тем, именно водородное топливо считается самым экологически чистым, что крайне важно в условиях борьбы с климатическими изменениями.Именно поэтому многие государства сегодня делают всё больше для поддержки чистой, в том числе водородной, энергетики. В их инструментарии – кнут и пряник. В виде кнута выступает плата за выбросы СО2, которая уже есть в Европе и в тестовом режиме введена в Китае, а также вводимый ЕС трансграничный углеродный налог (ТУН). Пряником же является субсидирование правительствами "чистых" проектов, а также перехода граждан на экологичные источники энергии. Например, в Германии и Японии власти компенсируют покупателю значительную часть стоимости автомобиля с водородным двигателем. А зажиточная Норвегия планирует в ближайшие пару лет вовсе отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.Согласно принятой 14 августа этого года "Концепции развития водородной энергетики в России", к 2035 году отечественные компании должны войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. "Выбранная правительством политика устанавливает для отрасли высокие темпы технологического развития, а значит, мы должны использовать наиболее эффективные и безопасные решения по промышленному производству водорода," - сказал во время дискуссии генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин.Промышленные предприятия Москвы сегодня активно внедряют в производство "зеленые" технологии, а также ведут собственные разработки, в том числе в области "зеленых" источников топлива, отмечает руководитель ДИПП Александр Прохоров."Так, Московский НПЗ может стать площадкой для пилотирования промышленных технологий производства топливного водорода. А государственный научный центр "НАМИ", который также расположен в Москве, ведет разработку модификации автомобиля Aurus, работающей на водороде. В будущем экологичный автомобиль планируется запустить в серийное производство", - рассказал Прохоров.Будущее - за водородным топливом, поскольку транспорт на таком топливе является "фундаментально более чистым", чем даже обычный электромобиль.По мнению директора по исследованиям компании VYGON Consulting Марии Беловой, время, требуемое для внедрения водородного топлива, будет зависеть от того, насколько дорого будут стоить выбросы СО2."С точки зрения экологии за водородом будущее, вопрос лишь во времени. Чем больше стоимость СО2, чем больше запрос на качество жизни, тем быстрее настанет водородное будущее. Да, сейчас водород - это дорого, но, если инвестировать в технологические решения, это быстро станет дешевле, что показали электромобили, себестоимость которых за 5 лет снизилась вдвое", - отметила Белова.Водоробус – это водородный электробусЧто же представляет собой водородный двигатель? Его топливным элементом, как и в обычном электромобиле, является батарея. Вот только электроэнергия в ней вырабатывается при участии водорода, а выбросом является вода в виде пара.Таким образом, водородомобиль – это электромобиль с водородной батарейкой, которая не требует сложного процесса утилизации, как литий-ионная батарейка, используемая в большинстве обычных электромобилей. Но главное преимущество в том, что само электричество здесь теоретически "чистое", тогда как электромобили используют электроэнергию, получение которой, как правило, сопровождается выбросами СО2.Зарядись водородомПо мнению экспертов, основной проблемой внедрения экологически чистого водородного транспорта, помимо его пока еще высокой себестоимости, является необходимость создания заправочной (или зарядной) инфраструктуры.По оценке Марии Беловой, сегодня в мире зарядная станция для водоробуса, как и сам водоробус, стоят порядка миллиона долларов. Такие станции уже успешно работают в Германии и Японии, однако стоимость водородного топлива пока вдвое превышает стоимость традиционного, а цена водородного автомобиля – в два-три раза больше, чем у обычного авто того же класса."Поэтому без господдержки развитие такого транспорта невозможно. Создание водородомобилей и зарядной инфраструктуры должно идти параллельно, и если мы хотим ускорить переход на водород, нужен симбиоз государства и крупных концернов (как это было с газомоторным топливом). Другого пути нет", - утверждает эксперт.Такой разноцветный водородМежду тем, не всякий водород соответствует идеалам чистоты, сформированным борьбой с декарбонизацией. Для градации водорода по уровню экологичности его "раскрасили" в несколько цветов.Самым "нехорошим" является "серый" водород, который производится из метана методом парового конверсии, в процессе чего происходит выделение СО2. Поэтому сегодня российские предприятия задумываются о переходе на "голубой" водород. Он ничем не отличается от "серого", за исключением того, что СО2 в данном случае улавливается.Следующей ступенью на пути к идеалу является "бирюзовый" водород, которые получают путем пиролиза природного газа, что не сопровождается выбросом СО2. И самым прекрасным считается "зеленый" водород, который производится путем электролиза воды с задействованием возобновляемых источников энергии - атомной, солнечной, ветровой: чистое топливо, полученное с использованием чистой энергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/tramvay-1753354210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/transport-1751259105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/tramvay-1749879337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, транспорт, общественный транспорт