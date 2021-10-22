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В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте в нерабочие дни
В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте в нерабочие дни
Более 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, что в 3 раза больше,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:37
2021-10-22T14:49
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, что в 3 раза больше, чем в обычные выходные дни, сообщил журналистам в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, это в 3 раза больше, чем в обычный выходной день", - сказал Султанов.По словам Султанова, соблюдение простых правил, в том числе правильное ношение средств индивидуальной защиты, может помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса.Как уточнили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", с начала октября в московском транспорте выявлены более 30 тысяч нарушений масочного режима. В ведомстве отметили, что на фоне нестабильной и тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19 учреждение стремится обеспечить максимальный уровень безопасности в московском транспорте для всех пассажиров.Ранее сообщалось, что контролеры в метро и наземном транспорте Москвы начали оформлять нарушение в том случае, если маска спущена с носа и рта. Кроме того, в рамках усиления контроля по соблюдению антиковидных мер, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:37 22.10.2021 (обновлено: 14:49 22.10.2021)
 
В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте в нерабочие дни

В Москве в три раза увеличат число проверяющих наличие масок в транспорте в нерабочие дни

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, что в 3 раза больше, чем в обычные выходные дни, сообщил журналистам в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, это в 3 раза больше, чем в обычный выходной день", - сказал Султанов.
По словам Султанова, соблюдение простых правил, в том числе правильное ношение средств индивидуальной защиты, может помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Как уточнили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", с начала октября в московском транспорте выявлены более 30 тысяч нарушений масочного режима. В ведомстве отметили, что на фоне нестабильной и тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19 учреждение стремится обеспечить максимальный уровень безопасности в московском транспорте для всех пассажиров.
Ранее сообщалось, что контролеры в метро и наземном транспорте Москвы начали оформлять нарушение в том случае, если маска спущена с носа и рта. Кроме того, в рамках усиления контроля по соблюдению антиковидных мер, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.
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