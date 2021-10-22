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Путин заявил о росте товарооборота с Израилем
Путин заявил о росте товарооборота с Израилем - РИА Новости, 22.10.2021
Путин заявил о росте товарооборота с Израилем
Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:51
2021-10-22T10:59
в мире
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин."За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Путин отметил, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно."Это очень важная составляющая, есть интересные направления", - добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.
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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет
10:51 22.10.2021 (обновлено: 10:59 22.10.2021)
 
Путин заявил о росте товарооборота с Израилем

Путин: за первые семь месяцев товарооборот с Израилем вырос на 50%

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Путин отметил, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.
"Это очень важная составляющая, есть интересные направления", - добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.
Аллея Дружбы на территории Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 00:11
Межгосударственные отношения России и Израиля
 
В миреИзраильВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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