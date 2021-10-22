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Путин заявил о росте товарооборота с Израилем

Путин заявил о росте товарооборота с Израилем - РИА Новости, 22.10.2021

Путин заявил о росте товарооборота с Израилем

Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:51

2021-10-22T10:51

2021-10-22T10:59

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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин."За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Путин отметил, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно."Это очень важная составляющая, есть интересные направления", - добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.

https://ria.ru/20211022/politika-1755539881.html

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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет