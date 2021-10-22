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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/tatarstan-1755797126.html
В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря
В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря - РИА Новости, 22.10.2021
В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря
Татарстан при нынешних темпах вакцинации от коронавируса может достичь уровня коллективного иммунитета во второй декаде декабря, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:22
2021-10-22T14:44
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Татарстан при нынешних темпах вакцинации от коронавируса может достичь уровня коллективного иммунитета во второй декаде декабря, сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев."Сохраняются высокие темпы вакцинации населения... На сегодняшний день на каждые 100 тысяч населения республики мы показываем одни из наиболее высоких показателей по РФ: 171 человек на 100 тысяч. При текущем темпе вакцинации мы сможем достичь коллективного иммунитета во второй декаде декабря 2021 года", - сказал Абашев журналистам, обратившись ко всем жителям республики с просьбой поддерживать такой темп вакцинации.По информации Абашева, за прошедшие сутки были вакцинированы 30 107 человек. Всего на 22 октября в Татарстане от новой коронавирусной инфекции провакцинированы 1 367 881 человек, из них 1 000 787 человек получили второй компонент вакцины. В республике в настоящее время развернуты 175 пунктов вакцинации. Все они, по словам замминистра, будут работать в обычном режиме и в предстоящие нерабочие дни.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.С введением данных мер темпы вакцинации в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.По данным оперативного штаба, на 22 октября в Татарстане зарегистрировано 29 239 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 135. Выздоровели за весь период 24 478 человек. Умерли 897 человек с COVID-19.
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755460005.html
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:22 22.10.2021 (обновлено: 14:44 22.10.2021)
 
В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря

В Минздраве Татарстана предсказали коллективный иммунитет в республике к середине декабря

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Татарстан при нынешних темпах вакцинации от коронавируса может достичь уровня коллективного иммунитета во второй декаде декабря, сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.
"Сохраняются высокие темпы вакцинации населения... На сегодняшний день на каждые 100 тысяч населения республики мы показываем одни из наиболее высоких показателей по РФ: 171 человек на 100 тысяч. При текущем темпе вакцинации мы сможем достичь коллективного иммунитета во второй декаде декабря 2021 года", - сказал Абашев журналистам, обратившись ко всем жителям республики с просьбой поддерживать такой темп вакцинации.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 18:16Республика Татарстан
Власти Татарстана отказались вводить нерабочие дни с 23 октября
По информации Абашева, за прошедшие сутки были вакцинированы 30 107 человек. Всего на 22 октября в Татарстане от новой коронавирусной инфекции провакцинированы 1 367 881 человек, из них 1 000 787 человек получили второй компонент вакцины. В республике в настоящее время развернуты 175 пунктов вакцинации. Все они, по словам замминистра, будут работать в обычном режиме и в предстоящие нерабочие дни.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
С введением данных мер темпы вакцинации в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.
По данным оперативного штаба, на 22 октября в Татарстане зарегистрировано 29 239 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 135. Выздоровели за весь период 24 478 человек. Умерли 897 человек с COVID-19.
 
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