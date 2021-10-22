https://ria.ru/20211022/tatarstan-1755797126.html

В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря

В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря - РИА Новости, 22.10.2021

В Татарстане предсказали коллективный иммунитет к середине декабря

Татарстан при нынешних темпах вакцинации от коронавируса может достичь уровня коллективного иммунитета во второй декаде декабря, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:22

2021-10-22T14:22

2021-10-22T14:44

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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Татарстан при нынешних темпах вакцинации от коронавируса может достичь уровня коллективного иммунитета во второй декаде декабря, сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев."Сохраняются высокие темпы вакцинации населения... На сегодняшний день на каждые 100 тысяч населения республики мы показываем одни из наиболее высоких показателей по РФ: 171 человек на 100 тысяч. При текущем темпе вакцинации мы сможем достичь коллективного иммунитета во второй декаде декабря 2021 года", - сказал Абашев журналистам, обратившись ко всем жителям республики с просьбой поддерживать такой темп вакцинации.По информации Абашева, за прошедшие сутки были вакцинированы 30 107 человек. Всего на 22 октября в Татарстане от новой коронавирусной инфекции провакцинированы 1 367 881 человек, из них 1 000 787 человек получили второй компонент вакцины. В республике в настоящее время развернуты 175 пунктов вакцинации. Все они, по словам замминистра, будут работать в обычном режиме и в предстоящие нерабочие дни.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.С введением данных мер темпы вакцинации в республике значительно выросли, были открыты дополнительные пункты вакцинации.По данным оперативного штаба, на 22 октября в Татарстане зарегистрировано 29 239 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 135. Выздоровели за весь период 24 478 человек. Умерли 897 человек с COVID-19.

https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755460005.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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