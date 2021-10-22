https://ria.ru/20211022/stavka-1755811059.html

В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки

В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 22.10.2021

В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки

Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов, сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:19

2021-10-22T15:19

2021-10-22T15:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов, сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта до 7,5% годовых. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза, и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%."Это (решение) будет сдерживать поступательное движение экономики РФ, это удорожание кредитов. Этот процесс, который ведет Центробанк - это сдерживание экономической активности. Я это не приветствую", - сказал Иконников.По мнению сенатора, нужно искать другие инструменты для того, чтобы сдерживать инфляцию. В качестве примера он привел ситуацию с Фондом национального благосостояния, средства которого не используются. "Берите эти средства и вливайте в экономику", - сказал политик.Он назвал парадоксом ситуацию, когда все связывают со сдерживанием инфляции. "Нужно менять финансово-экономическую политику", - считает сенатор.Иконников полагает, что необходимо прислушаться к действиям правительства в сфере экономики, "Центробанк должен действовать в одном политическом направлении с правительством (по развитию экономики РФ)". "Пока этого не происходит", - констатировал Иконников.

https://ria.ru/20211022/stavka-1755808860.html

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россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия