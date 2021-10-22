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В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки
В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки - РИА Новости, 22.10.2021
В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки
Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов, сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:19
2021-10-22T15:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов, сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта до 7,5% годовых. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза, и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%."Это (решение) будет сдерживать поступательное движение экономики РФ, это удорожание кредитов. Этот процесс, который ведет Центробанк - это сдерживание экономической активности. Я это не приветствую", - сказал Иконников.По мнению сенатора, нужно искать другие инструменты для того, чтобы сдерживать инфляцию. В качестве примера он привел ситуацию с Фондом национального благосостояния, средства которого не используются. "Берите эти средства и вливайте в экономику", - сказал политик.Он назвал парадоксом ситуацию, когда все связывают со сдерживанием инфляции. "Нужно менять финансово-экономическую политику", - считает сенатор.Иконников полагает, что необходимо прислушаться к действиям правительства в сфере экономики, "Центробанк должен действовать в одном политическом направлении с правительством (по развитию экономики РФ)". "Пока этого не происходит", - констатировал Иконников.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
15:19 22.10.2021 (обновлено: 15:21 22.10.2021)
 
В Совфеде отреагировали на повышение ключевой ставки

Сенатор Иконников: повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов, сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта до 7,5% годовых. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза, и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%.
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"Это (решение) будет сдерживать поступательное движение экономики РФ, это удорожание кредитов. Этот процесс, который ведет Центробанк - это сдерживание экономической активности. Я это не приветствую", - сказал Иконников.
По мнению сенатора, нужно искать другие инструменты для того, чтобы сдерживать инфляцию. В качестве примера он привел ситуацию с Фондом национального благосостояния, средства которого не используются. "Берите эти средства и вливайте в экономику", - сказал политик.
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Он назвал парадоксом ситуацию, когда все связывают со сдерживанием инфляции. "Нужно менять финансово-экономическую политику", - считает сенатор.
Иконников полагает, что необходимо прислушаться к действиям правительства в сфере экономики, "Центробанк должен действовать в одном политическом направлении с правительством (по развитию экономики РФ)". "Пока этого не происходит", - констатировал Иконников.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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