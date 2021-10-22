https://ria.ru/20211022/stavka-1755808860.html

Аналитики допустили дальнейший рост ключевой ставки в России

Аналитики допустили дальнейший рост ключевой ставки в России - РИА Новости, 22.10.2021

Аналитики допустили дальнейший рост ключевой ставки в России

Банк России может в декабре повысить ключевую ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта - до 7,75-8% годовых, заявили РИА Новости аналитики ЕАБР. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:08

2021-10-22T15:08

2021-10-22T15:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Банк России может в декабре повысить ключевую ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта - до 7,75-8% годовых, заявили РИА Новости аналитики ЕАБР.ЦБ в пятницу по итогам заседания совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.Аналитики отмечают, что сохранение повышенного инфляционного давления и проинфляционных рисков стало главным фактором повышения ставки ЦБ на 0,75 процентного пункта. Главной причиной ускорения инфляции в сентябре-октябре стало стремительное удорожание продуктов питания.Повышение ставки поддержит рубль, уверены аналитики. При этом ставки по вкладам и кредитам продолжат повышаться вслед за ключевой, Увеличение процентных ставок, завершение фазы восстановления, сохранение проблем с поставками будут постепенно вести к замедлению роста экономики."С учетом последних движений инфляция по итогам года останется выше 7%. Возможно, мы увидим пик в октябре на уровне около 8% год к году. Далее инфляция может немного замедлиться, но скорее всего останется ближе к 7,5% год к году по итогам года. Приближения к целевому уровню 4% мы ожидаем к концу 2022 – началу 2023 годов. Это станет возможным при ослаблении давления со стороны рынков сырья и восстановлении цепочек поставок", - объяснили аналитики.

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия