https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html

На Тайване прокомментировали слова Байдена о готовности защищать остров

На Тайване прокомментировали слова Байдена о готовности защищать остров - РИА Новости, 22.10.2021

На Тайване прокомментировали слова Байдена о готовности защищать остров

Тайвань обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена о готовности защищать остров, но не изменит своей позиции и не будет совершать "необдуманных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:36

2021-10-22T13:36

2021-10-22T13:36

в мире

сша

китай

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джо байден

гоминьдан

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Тайвань обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена о готовности защищать остров, но не изменит своей позиции и не будет совершать "необдуманных действий", заявил в пятницу официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань.Ранее Байден заявил, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны Пекина."Позиция Тайваня была и остается неизменной: не поддаваться давлению, а получив поддержку, не совершать необдуманных действий", - приводит слова Чжан Дуньханя тайваньское новостное агентство Central News Agency.Он подчеркнул, что Тайвань продолжит демонстрировать твердую решимость в обеспечении собственной обороноспособности, а также продолжит работу с другими странами по "обеспечению мира и стабильности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе".Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.Как заявил ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, учения возле Тайваня направлены на обеспечение государственного суверенитета и против сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211022/tayvan-1755711715.html

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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, гоминьдан, народно-освободительная армия китая