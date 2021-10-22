https://ria.ru/20211022/spch-1755718574.html

Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН

Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН - РИА Новости, 22.10.2021

Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН

Президент США Джо Байден выбрал кандидата на должность американского представителя в Совете ООН по правам человека, куда страна недавно вернулась после... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:04

2021-10-22T03:04

2021-10-22T03:04

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сша

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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден выбрал кандидата на должность американского представителя в Совете ООН по правам человека, куда страна недавно вернулась после трехлетнего перерыва, сообщил Белый дом.На утверждение в сенат будет представлена Мишель Тейлор, которая участвует в руководстве нескольких правозащитных организаций и известна своей борьбой против антисемитизма и отрицания Холокоста.Ранее на этой неделе США были в числе 18 стран избраны в СПЧ ООН на 2022-2024 годы. Организацию американцы покинули в 2018 году при прежнем президенте Дональде Трампе, который не раз критиковал ее за "предвзятость" по отношению к Израилю.Белый дом сообщил, что Тейлор - дочь женщины, пережившей геноцид европейского еврейства в годы Второй мировой войны, и входила в состав правления Мемориального музея Холокоста.Байден также определился с кандидатурой на должность посла по глобальному криминальному правосудию при госдепартаменте. Его выбор пал на профессора школы права Стэнфорда Бет Ван Шаак.

https://ria.ru/20210224/spch-1598799315.html

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сша

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в мире, израиль, сша, оон, джо байден