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Ташкент договорился с Кабулом о создании межправительственной комиссии
Ташкент договорился с Кабулом о создании межправительственной комиссии - РИА Новости, 23.10.2021
Ташкент договорился с Кабулом о создании межправительственной комиссии
Узбекистан и Афганистан договорились, что в будущем создадут межправкомиссию по сотрудничеству в разных областях, заявил российским журналистам глава... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-22T15:07
2021-10-23T02:31
в мире
узбекистан
афганистан
снг
абдулазиз камилов
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Узбекистан и Афганистан договорились, что в будущем создадут межправкомиссию по сотрудничеству в разных областях, заявил российским журналистам глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов.Министр напомнил, что ранее состоялась встреча узбекской стороны с вице-премьером временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи."И там была достигнута договоренность о том, что мы в перспективе создадим что-то вроде межправкомиссии", - сказал Камилов.Кроме того, по его словам, "будут такие мобильные рабочие группы по интересам, по отраслям". "Это экономика, торговля, железная дорога, транспорт, социальные вопросы, безопасность границ и многое другое, что представляет для нас общий интерес", - пояснил он.Однако, по его словам, "сегодня главная сдерживающая проблема для того, чтобы продвигаться по пути развития нашего сотрудничества, - это абсолютное отсутствие какого-то экономически-финансового потенциала рыночного временного правительства"."Банки заморожены, транзакции они не могут делать, денег нет, и эти активы называют разные цифры, до семи миллиардов долларов. Конечно, семь миллиардов долларов для Афганистана сегодня очень большие деньги", - отметил министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Бывший тогда президентом Ашраф Гани бежал из страны, когда талибы вошли в Кабул.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, узбекистан, афганистан, снг, абдулазиз камилов, россия, мохаммад хасан ахунд
15:07 22.10.2021 (обновлено: 02:31 23.10.2021)
 
Ташкент договорился с Кабулом о создании межправительственной комиссии

Камилов: Узбекистан и Афганистан договорились о создании межправительственной комиссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Узбекистан и Афганистан договорились, что в будущем создадут межправкомиссию по сотрудничеству в разных областях, заявил российским журналистам глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов.
Министр напомнил, что ранее состоялась встреча узбекской стороны с вице-премьером временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.
"И там была достигнута договоренность о том, что мы в перспективе создадим что-то вроде межправкомиссии", - сказал Камилов.
Кроме того, по его словам, "будут такие мобильные рабочие группы по интересам, по отраслям". "Это экономика, торговля, железная дорога, транспорт, социальные вопросы, безопасность границ и многое другое, что представляет для нас общий интерес", - пояснил он.
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Однако, по его словам, "сегодня главная сдерживающая проблема для того, чтобы продвигаться по пути развития нашего сотрудничества, - это абсолютное отсутствие какого-то экономически-финансового потенциала рыночного временного правительства".
"Банки заморожены, транзакции они не могут делать, денег нет, и эти активы называют разные цифры, до семи миллиардов долларов. Конечно, семь миллиардов долларов для Афганистана сегодня очень большие деньги", - отметил министр.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Бывший тогда президентом Ашраф Гани бежал из страны, когда талибы вошли в Кабул.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреУзбекистанАфганистанСНГАбдулазиз КамиловРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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