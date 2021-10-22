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В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии - РИА Новости, 22.10.2021
В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:16
2021-10-22T02:16
в мире
евросоюз
здоровье - общество
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также призвали к ускорению работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами, говорится в письменных заключениях по итогам встречи.Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он подтвердил, что российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.В настоящее время 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Кроме того, ведутся технические переговоры еще с 28 странами.Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдается на основе одного из видов данных: при наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.Всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.
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в мире, евросоюз, здоровье - общество
02:16 22.10.2021
 
В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

В Евросовете призвали ускорить признание COVID-сертификатов других стран

CC BY-SA 2.0 / European Parliament / Турист фотографирует флаг Евросоюза
Турист фотографирует флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 2.0 / European Parliament /
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также призвали к ускорению работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами, говорится в письменных заключениях по итогам встречи.
"В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС… Евросовет также призывает Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному признанию сертификатов", - говорится в документе.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он подтвердил, что российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.
В настоящее время 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Кроме того, ведутся технические переговоры еще с 28 странами.
Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдается на основе одного из видов данных: при наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.
Всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:33Распространение коронавируса
Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам
 
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