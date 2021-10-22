https://ria.ru/20211022/sertifikat-1755717657.html

В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии - РИА Новости, 22.10.2021

В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T02:16

2021-10-22T02:16

2021-10-22T02:16

в мире

евросоюз

здоровье - общество

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также призвали к ускорению работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами, говорится в письменных заключениях по итогам встречи.Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он подтвердил, что российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.В настоящее время 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Кроме того, ведутся технические переговоры еще с 28 странами.Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдается на основе одного из видов данных: при наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.Всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.

https://ria.ru/20211018/covid-sertifikat-1755038120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, здоровье - общество