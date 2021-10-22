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Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории
Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории - РИА Новости, 22.10.2021
Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории
Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории Второй мировой войны как в двусторонних отношениях, так и на международной арене, заявил посол РФ в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:49
2021-10-22T14:50
в мире
сербия
александр боцан-харченко
россия
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории Второй мировой войны как в двусторонних отношениях, так и на международной арене, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.Ранее концертом солистов ансамбля имени Александрова в Белграде открылись "Дни Свободы", посвященные освобождению столицы Сербии в Первой и Второй мировых войнах, в которых российская и сербская стороны участвуют совместно с 20 октября до 8 ноября. Программа включает в себя концерты, выставки, театральные представления, показы российских и сербских документальных и игровых фильмов, посвященных двум мировым войнам.В пятницу на центральной белградской площади Республики, где расположена памятная плита в честь погибших красноармейцев, актеры театра "Дадов" показали в присутствии представителей посольства РФ и городских властей подвиг лейтенанта Николая Кравцова. Советский воин погиб при освобождении города в октябре 1944 года, когда бросился на амбразуру вражеского дота."Хочу также сказать, что и в Первую мировую войну сотрудничество и поддержка тогдашней России для Сербии были весьма значительными, чтобы не сказать решающими, для борьбы и для победы Сербии и освобождения ее и Белграда в 1918 году", - отметил Боцан-Харченко.В Первую мировую войну Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников Белграда, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
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в мире, сербия, александр боцан-харченко, россия
14:49 22.10.2021 (обновлено: 14:50 22.10.2021)
 
Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории

Посол: Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории на международной арене

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории Второй мировой войны как в двусторонних отношениях, так и на международной арене, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
Ранее концертом солистов ансамбля имени Александрова в Белграде открылись "Дни Свободы", посвященные освобождению столицы Сербии в Первой и Второй мировых войнах, в которых российская и сербская стороны участвуют совместно с 20 октября до 8 ноября. Программа включает в себя концерты, выставки, театральные представления, показы российских и сербских документальных и игровых фильмов, посвященных двум мировым войнам.
В пятницу на центральной белградской площади Республики, где расположена памятная плита в честь погибших красноармейцев, актеры театра "Дадов" показали в присутствии представителей посольства РФ и городских властей подвиг лейтенанта Николая Кравцова. Советский воин погиб при освобождении города в октябре 1944 года, когда бросился на амбразуру вражеского дота.
"Это (освобождение Белграда – ред.) очень большое событие нашей совместной истории, по всей Сербии много мест памяти о героях и этих страниц истории и освобождения Сербии… Мы тогда боролись вместе и сейчас боремся против ревизии истории. Это весьма важная сфера нашего сотрудничества, как двустороннего, так и на международной арене", - заявил посол России собравшимся.
"Хочу также сказать, что и в Первую мировую войну сотрудничество и поддержка тогдашней России для Сербии были весьма значительными, чтобы не сказать решающими, для борьбы и для победы Сербии и освобождения ее и Белграда в 1918 году", - отметил Боцан-Харченко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:59
Вучич собирается выступить на русском языке в Госдуме
В Первую мировую войну Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников Белграда, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
 
В миреСербияАлександр Боцан-ХарченкоРоссия
 
 
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