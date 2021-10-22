https://ria.ru/20211022/serbiya-1755804125.html

Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории

Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории - РИА Новости, 22.10.2021

Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против ревизии истории

Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории Второй мировой войны как в двусторонних отношениях, так и на международной арене, заявил посол РФ в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:49

2021-10-22T14:49

2021-10-22T14:50

в мире

сербия

александр боцан-харченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151127/37/1511273747_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_e9d3315680314935f13d1916822ed6da.jpg

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Россия и Сербия совместно борются против ревизии истории Второй мировой войны как в двусторонних отношениях, так и на международной арене, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.Ранее концертом солистов ансамбля имени Александрова в Белграде открылись "Дни Свободы", посвященные освобождению столицы Сербии в Первой и Второй мировых войнах, в которых российская и сербская стороны участвуют совместно с 20 октября до 8 ноября. Программа включает в себя концерты, выставки, театральные представления, показы российских и сербских документальных и игровых фильмов, посвященных двум мировым войнам.В пятницу на центральной белградской площади Республики, где расположена памятная плита в честь погибших красноармейцев, актеры театра "Дадов" показали в присутствии представителей посольства РФ и городских властей подвиг лейтенанта Николая Кравцова. Советский воин погиб при освобождении города в октябре 1944 года, когда бросился на амбразуру вражеского дота."Хочу также сказать, что и в Первую мировую войну сотрудничество и поддержка тогдашней России для Сербии были весьма значительными, чтобы не сказать решающими, для борьбы и для победы Сербии и освобождения ее и Белграда в 1918 году", - отметил Боцан-Харченко.В Первую мировую войну Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников Белграда, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.

https://ria.ru/20211017/serbiya-1754935428.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сербия, александр боцан-харченко, россия