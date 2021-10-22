https://ria.ru/20211022/samoizolyatsiya-1755841210.html

В Республике Алтай ввели самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет

В Республике Алтай ввели самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет - РИА Новости, 22.10.2021

В Республике Алтай ввели самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет

Непривитых жителей Республики Алтай старше 65 лет обязали соблюдать самоизоляцию, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:19

2021-10-22T17:19

2021-10-22T17:19

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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Непривитых жителей Республики Алтай старше 65 лет обязали соблюдать самоизоляцию, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин."Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше и работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания)", - говорится в тексте распоряжения.В документе прописано, что пожилые могут покидать дом для выгула собак, похода в аптеку, выноса мусора или для похода на работу. При этом введённые ограничения не касаются привитых жителей республики и тех, кто переболел в течение последних 6 месяцев.

республика алтай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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