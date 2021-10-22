https://ria.ru/20211022/samoizolyatsiya-1755767545.html

В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет

В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет - РИА Новости, 22.10.2021

В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет

Неработающие невакцинированные или не переболевшие СOVID-19 в течение последних шести месяцев жители Калужской области старше 60 лет согласно распоряжению... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:12

2021-10-22T12:12

2021-10-22T14:22

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Неработающие невакцинированные или не переболевшие СOVID-19 в течение последних шести месяцев жители Калужской области старше 60 лет согласно распоряжению властей с 25 октября уйдут на самоизоляцию, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 декабря 2021 года включительно. Документом вводится ряд новых ограничений по СOVID-19.Мера касается также неработающих граждан, имеющих болезни органов дыхания, эндокринные заболевания, которые не вакцинированы против СOVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.Пенсионерам разрешается выходить из дома ради похода в ближайший магазин, аптеку, пункт вакцинации, обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, они могут съездить на личном автомобиле на дачу выгулять домашних животных, вынести мусор или выйти из дома в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, уточняется в документе."Среди них (граждан старше 60 лет – ред.) заболевших в Калужской области больше, чем в среднем по России, и, к сожалению, привитых среди них меньше, чем в среднем по стране", - отметил губернатор Владислав Шапша в прямом эфире в своих аккаунтах в соцсетях, призвав пожилых людей вакцинироваться.В перечне других новых мер – запрет на проведение массовых мероприятий до 15 декабря, запрет несовершеннолетним посещать публичные места без сопровождения взрослых. Кроме того, с 22 октября по 1 декабря текущего года предприятиям общепита предписано приостановить работу в ночное время с 00.00 до 06.00 часов. Эта же мера касается проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, на дискотеках, в караоке, боулингах и кальянных.Ранее сообщалось также, что с 15 декабря калужские власти введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, плавательных бассейнов.

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калужская область

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