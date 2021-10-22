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В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет
В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет - РИА Новости, 22.10.2021
В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет
Неработающие невакцинированные или не переболевшие СOVID-19 в течение последних шести месяцев жители Калужской области старше 60 лет согласно распоряжению... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:12
2021-10-22T14:22
распространение коронавируса
общество
калужская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Неработающие невакцинированные или не переболевшие СOVID-19 в течение последних шести месяцев жители Калужской области старше 60 лет согласно распоряжению властей с 25 октября уйдут на самоизоляцию, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 декабря 2021 года включительно. Документом вводится ряд новых ограничений по СOVID-19.Мера касается также неработающих граждан, имеющих болезни органов дыхания, эндокринные заболевания, которые не вакцинированы против СOVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.Пенсионерам разрешается выходить из дома ради похода в ближайший магазин, аптеку, пункт вакцинации, обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, они могут съездить на личном автомобиле на дачу выгулять домашних животных, вынести мусор или выйти из дома в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, уточняется в документе."Среди них (граждан старше 60 лет – ред.) заболевших в Калужской области больше, чем в среднем по России, и, к сожалению, привитых среди них меньше, чем в среднем по стране", - отметил губернатор Владислав Шапша в прямом эфире в своих аккаунтах в соцсетях, призвав пожилых людей вакцинироваться.В перечне других новых мер – запрет на проведение массовых мероприятий до 15 декабря, запрет несовершеннолетним посещать публичные места без сопровождения взрослых. Кроме того, с 22 октября по 1 декабря текущего года предприятиям общепита предписано приостановить работу в ночное время с 00.00 до 06.00 часов. Эта же мера касается проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, на дискотеках, в караоке, боулингах и кальянных.Ранее сообщалось также, что с 15 декабря калужские власти введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, плавательных бассейнов.
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общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:12 22.10.2021 (обновлено: 14:22 22.10.2021)
 
В Калужской области введут самоизоляцию для части жителей старше 60 лет

Часть жителей Калужской области старше 60 лет с 25 октября отправят на самоизоляцию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Неработающие невакцинированные или не переболевшие СOVID-19 в течение последних шести месяцев жители Калужской области старше 60 лет согласно распоряжению властей с 25 октября уйдут на самоизоляцию, сообщает правительство региона.
Отмечается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 декабря 2021 года включительно. Документом вводится ряд новых ограничений по СOVID-19.
"Неработающим в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (СOVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание… с 25 октября 2021 года необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения", - говорится в сообщении.
Мера касается также неработающих граждан, имеющих болезни органов дыхания, эндокринные заболевания, которые не вакцинированы против СOVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев.
Пенсионерам разрешается выходить из дома ради похода в ближайший магазин, аптеку, пункт вакцинации, обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, они могут съездить на личном автомобиле на дачу выгулять домашних животных, вынести мусор или выйти из дома в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, уточняется в документе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:51Распространение коронавируса
Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию
"Среди них (граждан старше 60 лет – ред.) заболевших в Калужской области больше, чем в среднем по России, и, к сожалению, привитых среди них меньше, чем в среднем по стране", - отметил губернатор Владислав Шапша в прямом эфире в своих аккаунтах в соцсетях, призвав пожилых людей вакцинироваться.
В перечне других новых мер – запрет на проведение массовых мероприятий до 15 декабря, запрет несовершеннолетним посещать публичные места без сопровождения взрослых. Кроме того, с 22 октября по 1 декабря текущего года предприятиям общепита предписано приостановить работу в ночное время с 00.00 до 06.00 часов. Эта же мера касается проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, на дискотеках, в караоке, боулингах и кальянных.
Ранее сообщалось также, что с 15 декабря калужские власти введут QR-коды для посещения ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, плавательных бассейнов.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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