https://ria.ru/20211022/samoizolyatsiya-1755753980.html

В Пермском крае не исключили введение самоизоляции для непривитых

В Пермском крае не исключили введение самоизоляции для непривитых - РИА Новости, 22.10.2021

В Пермском крае не исключили введение самоизоляции для непривитых

Власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и непереболевших коронавирусом жителей при ухудшении ситуации по COVID-19,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:23

2021-10-22T11:23

2021-10-22T11:23

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ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и непереболевших коронавирусом жителей при ухудшении ситуации по COVID-19, сообщила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян."Возможно полное объявление самоизоляции для непривитых граждан с 30 октября", - сообщила Геворгян на брифинге о ситуации с COVID-19, пояснив, что такие меры могут быть применены при негативной ситуации с развитием заболеваемости коронавирусной инфекцией.Ранее краевые власти объявили, что нерабочие дни в Пермском крае из-за COVID-19 начнутся с 25 октября и продлятся по 7 ноября: первая часть, до 29 октября — на основании указа губернатора, вторая – по указу президента России.За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились более 113 тысяч человек, около 97 тысяч вылечились, 5484 скончались. Первую прививку поставили 834 тысячи жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) 659 тысячи человек.

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