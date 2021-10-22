https://ria.ru/20211022/samoizolyatsiya-1755735642.html
В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки
В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки - РИА Новости, 22.10.2021
В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки
Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест переносится в Свердловской области с 8 ноября на 30 октября, сообщил журналистам замгубернатора Павел... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:47
2021-10-22T09:47
2021-10-22T10:01
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест переносится в Свердловской области с 8 ноября на 30 октября, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.Ранее объявлялось, что QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев заработают в регионе с 8 ноября."Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID, и QR-кодирование с 8 ноября будут введены раньше – начиная с 30 октября. Это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других объектов", - сказал Креков.Он добавил, что торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим объектам сферы услуг будет рекомендовано начиная с 30 октября ввести вход по QR-кодам.Также, по его словам, в регионе будет введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования.Креков добавил, что период нерабочих дней в Свердловской области продлится с 30 октября по 7 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, свердловская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:47 22.10.2021 (обновлено: 10:01 22.10.2021)
В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки
Власти Свердловской области ввели самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости.
Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест переносится в Свердловской области
с 8 ноября на 30 октября, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.
Ранее объявлялось, что QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев заработают в регионе с 8 ноября.
"Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID, и QR-кодирование с 8 ноября будут введены раньше – начиная с 30 октября. Это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других объектов", - сказал Креков.
Он добавил, что торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим объектам сферы услуг будет рекомендовано начиная с 30 октября ввести вход по QR-кодам.
Также, по его словам, в регионе будет введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования.
Креков добавил, что период нерабочих дней в Свердловской области продлится с 30 октября по 7 ноября.