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В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки

В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки - РИА Новости, 22.10.2021

В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки

Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест переносится в Свердловской области с 8 ноября на 30 октября, сообщил журналистам замгубернатора Павел... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:47

2021-10-22T09:47

2021-10-22T10:01

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест переносится в Свердловской области с 8 ноября на 30 октября, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.Ранее объявлялось, что QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев заработают в регионе с 8 ноября."Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID, и QR-кодирование с 8 ноября будут введены раньше – начиная с 30 октября. Это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других объектов", - сказал Креков.Он добавил, что торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим объектам сферы услуг будет рекомендовано начиная с 30 октября ввести вход по QR-кодам.Также, по его словам, в регионе будет введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования.Креков добавил, что период нерабочих дней в Свердловской области продлится с 30 октября по 7 ноября.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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