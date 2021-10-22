Девушка Саакашвили заявила, что он в опасности
Девушка Саакашвили Ясько заявила, что его состояние уже приближается к критическому
© REUTERS / Irakli GedenidzeЕлизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили
КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что состояние ее голодающего возлюбленного приближается к критическому.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, где он заочно осужден и проходит по нескольким незавершенным уголовным делам. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария в тот же день сообщила, что после задержания Саакашвили объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
"Моя четвертая поездка к Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Сегодня мы говорили много. Около пяти часов… Сегодня 22-й день голодовки. Михаил, как и раньше, настроен бороться до конца. Я уже не раз просила его прекратить голодовку, но решение непоколебимо. Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится. Но в этот раз мне грустно... Потому что я понимаю, что он в опасности. И уже приближается состояние к критическому", - написала Ясько в Facebook в пятницу.
Саакашвили заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
21 октября, 15:16В Минздраве Грузии заявили, что Саакашвили не нужна госпитализация