https://ria.ru/20211022/saakashvili-1755897822.html

Девушка Саакашвили заявила, что он в опасности

Девушка Саакашвили заявила, что он в опасности - РИА Новости, 22.10.2021

Девушка Саакашвили заявила, что он в опасности

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:51

2021-10-22T23:51

2021-10-22T23:51

в мире

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

верховная рада украины

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что состояние ее голодающего возлюбленного приближается к критическому.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, где он заочно осужден и проходит по нескольким незавершенным уголовным делам. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария в тот же день сообщила, что после задержания Саакашвили объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным."Моя четвертая поездка к Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Сегодня мы говорили много. Около пяти часов… Сегодня 22-й день голодовки. Михаил, как и раньше, настроен бороться до конца. Я уже не раз просила его прекратить голодовку, но решение непоколебимо. Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится. Но в этот раз мне грустно... Потому что я понимаю, что он в опасности. И уже приближается состояние к критическому", - написала Ясько в Facebook в пятницу.Саакашвили заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский заявляли, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211022/saakashvili-1755850680.html

https://ria.ru/20211021/gruziya-1755597458.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии