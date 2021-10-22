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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области
Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области - РИА Новости, 22.10.2021
Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области
Более 40 регионов России изучили опыт внедренной с февраля 2020 года новой транспортной модели Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:17
2021-10-22T14:17
тверская область
игорь руденя
общественный транспорт
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ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Более 40 регионов России изучили опыт внедренной с февраля 2020 года новой транспортной модели Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Он отметил, что новая транспортная модель обеспечивает удобство и безопасность проезда."В этом году мы с чем только ни столкнулись. Сначала ковид был, обрабатывали автобусы, выдавали всем маски. Летом жара была — работали кондиционеры, гражданам комфортно было. Сейчас безопасность в транспорте нашем повысилась — все видно на камерах, сократилось количество краж в транспорте. Бесспорно — современная цивилизованная транспортная модель — востребована и у нас, как у пилотного региона, и у других регионов", - сказал в теэфире глава региона.Он отметил, что следующим этапом транспортной модели станет проект по развитию движения трамваев.
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игорь руденя, общественный транспорт
14:17 22.10.2021
 

Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Более 40 регионов России изучили опыт внедренной с февраля 2020 года новой транспортной модели Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Он отметил, что новая транспортная модель обеспечивает удобство и безопасность проезда.
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"В этом году мы с чем только ни столкнулись. Сначала ковид был, обрабатывали автобусы, выдавали всем маски. Летом жара была — работали кондиционеры, гражданам комфортно было. Сейчас безопасность в транспорте нашем повысилась — все видно на камерах, сократилось количество краж в транспорте. Бесспорно — современная цивилизованная транспортная модель — востребована и у нас, как у пилотного региона, и у других регионов", - сказал в теэфире глава региона.
Он отметил, что следующим этапом транспортной модели станет проект по развитию движения трамваев.
"Важно, чтобы федеральные инвестиции помогали сохранить тарифы на проезд — трамваи, автобусы, электробусы, плата везде должна быть приемлемой. Это дело государства, оно должно поддерживать пассажирский общественный транспорт", - отметил губернатор.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбщественный транспорт
 
 
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