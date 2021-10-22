https://ria.ru/20211022/rudenya-1755795795.html

Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области

Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области - РИА Новости, 22.10.2021

Руденя: более 40 регионов изучили опыт транспортной модели Тверской области

Более 40 регионов России изучили опыт внедренной с февраля 2020 года новой транспортной модели Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:17

2021-10-22T14:17

2021-10-22T14:17

тверская область

игорь руденя

общественный транспорт

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ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Более 40 регионов России изучили опыт внедренной с февраля 2020 года новой транспортной модели Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Он отметил, что новая транспортная модель обеспечивает удобство и безопасность проезда."В этом году мы с чем только ни столкнулись. Сначала ковид был, обрабатывали автобусы, выдавали всем маски. Летом жара была — работали кондиционеры, гражданам комфортно было. Сейчас безопасность в транспорте нашем повысилась — все видно на камерах, сократилось количество краж в транспорте. Бесспорно — современная цивилизованная транспортная модель — востребована и у нас, как у пилотного региона, и у других регионов", - сказал в теэфире глава региона.Он отметил, что следующим этапом транспортной модели станет проект по развитию движения трамваев.

https://ria.ru/20211022/rezhim-1755778219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, общественный транспорт