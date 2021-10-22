https://ria.ru/20211022/revaktsinatsiya-1755715840.html

Как не сделать ревакцинацию от коронавируса бессмысленной

Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

Как не сделать ревакцинацию от коронавируса бессмысленной

Чтобы продлить действие вакцины от COVID-19, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Как сделать повторную прививку максимально эффективной, рассказал в интервью... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T02:08

2021-10-22T02:08

2021-10-22T02:08

распространение коронавируса

общество

николай крючков

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чтобы продлить действие вакцины от COVID-19, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Как сделать повторную прививку максимально эффективной, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Массовая вакцинация против COVID-19 началась в России почти год назад. С тех пор выяснилось, что для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно надо регулярно проходить ревакцинацию. При современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – правильный тайминг, считает генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По его словам, нужно строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания COVID-19 или после первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции, продолжил он."Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму", – пояснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Сейчас такие исследования проводятся, заключил он.

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай крючков, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19