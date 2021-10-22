https://ria.ru/20211022/revaktsinatsiya-1755715840.html
Как не сделать ревакцинацию от коронавируса бессмысленной
Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
Как не сделать ревакцинацию от коронавируса бессмысленной
Чтобы продлить действие вакцины от COVID-19, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Как сделать повторную прививку максимально эффективной, рассказал в интервью... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:08
2021-10-22T02:08
2021-10-22T02:08
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общество
николай крючков
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Чтобы продлить действие вакцины от COVID-19, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Как сделать повторную прививку максимально эффективной, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Массовая вакцинация против COVID-19 началась в России почти год назад. С тех пор выяснилось, что для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно надо регулярно проходить ревакцинацию. При современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – правильный тайминг, считает генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По его словам, нужно строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания COVID-19 или после первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции, продолжил он."Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму", – пояснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Сейчас такие исследования проводятся, заключил он.
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html
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общество, николай крючков, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
Иммунолог Крючков призвал строго придерживаться сроков ревакцинации от COVID-19
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Чтобы продлить действие вакцины от COVID-19, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Как сделать повторную прививку максимально эффективной, рассказал в интервью радио Sputnik
иммунолог Николай Крючков
.
Массовая вакцинация против COVID-19 началась в России почти год назад. С тех пор выяснилось, что для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно надо регулярно проходить ревакцинацию. При современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – правильный тайминг, считает генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
По его словам, нужно строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания COVID-19 или после первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.
"Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки, – ред.) укладываются оптимальные сроки ревакцинации", – уточнил иммунолог.
В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции, продолжил он.
"Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму", – пояснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Сейчас такие исследования проводятся, заключил он.