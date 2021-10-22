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Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
Байден заявил, что "был сенатором 370 лет" - РИА Новости, 22.10.2021
Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему удастся провести через конгресс свои многотриллионные социо-экономические инициативы. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T03:43
2021-10-22T03:43
2021-10-22T03:43
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему удастся провести через конгресс свои многотриллионные социо-экономические инициативы.Он лично убеждает республиканскую оппозицию и колеблющихся однопартийцев-демократов поддержать планы модернизации инфраструктуры и внедрения разнообразных социальных льгот."Я действительно считаю, что мне удастся прийти к соглашению", - сказал Байден в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN."Я был сенатором 370 лет – пошутил он - и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок", - добавил он, но не стал утверждать, что компромисс будет найден до его визита в Европу, который начинается на следующей неделе.На вопрос, являются ли нынешние переговоры самыми сложными в его карьере, Байден сказал, что это не так. "Я думаю, что запрет на штурмовое оружие было самой сложной сделкой, над которой я работал и преуспел", - сообщил он.
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в мире, сша, джо байден
Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
Президент США Байден выразил уверенность, что сможет провести через конгресс свои реформы