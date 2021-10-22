https://ria.ru/20211022/rar-1755748081.html

Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию"

Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию" - РИА Новости, 22.10.2021

Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию"

9 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги немецкого политолога-международника, члена Валдайского клуба Александра РАРА "Ослепление. Как Европа теряет Россию".

2021-10-22T10:53

2021-10-22T10:53

2021-10-22T10:53

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Задать вопросИздание книги приурочено к исторической дате – 30-летию с момента развала СССР в 1991 году, а презентация пройдет в день 32-й годовщины падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года).Автор проводит социальное исследование среди россиян, тесно связанных с Германией деловыми и личными узами, пытаясь ответить на вопрос: почему отношения России и Германии, России и Европы сегодня переживают серьезный кризис? Как русские относятся к немцам? Усугубятся ли существующие проблемы с приходом новой правительственной коалиции в Германии?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы