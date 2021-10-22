https://ria.ru/20211022/rar-1755748081.html
Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию"
Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию" - РИА Новости, 22.10.2021
Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию"
9 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги немецкого политолога-международника, члена Валдайского клуба Александра РАРА "Ослепление. Как Европа теряет Россию".
2021-10-22T10:53
2021-10-22T10:53
2021-10-22T10:53
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755748081.jpg?1634889236
Задать вопросИздание книги приурочено к исторической дате – 30-летию с момента развала СССР в 1991 году, а презентация пройдет в день 32-й годовщины падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года).Автор проводит социальное исследование среди россиян, тесно связанных с Германией деловыми и личными узами, пытаясь ответить на вопрос: почему отношения России и Германии, России и Европы сегодня переживают серьезный кризис? Как русские относятся к немцам? Усугубятся ли существующие проблемы с приходом новой правительственной коалиции в Германии?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Презентация книги А. Рара "Ослепление. Как Европа теряет Россию"
9 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги немецкого политолога-международника, члена Валдайского клуба Александра РАРА "Ослепление. Как Европа теряет Россию".
Издание книги приурочено к исторической дате – 30-летию с момента развала СССР в 1991 году, а презентация пройдет в день 32-й годовщины падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года).
Автор проводит социальное исследование среди россиян, тесно связанных с Германией деловыми и личными узами, пытаясь ответить на вопрос: почему отношения России и Германии, России и Европы сегодня переживают серьезный кризис? Как русские относятся к немцам? Усугубятся ли существующие проблемы с приходом новой правительственной коалиции в Германии?
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru