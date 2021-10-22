https://ria.ru/20211022/ranenie-1755871843.html

В ХМАО в больнице ребенка ранили в голову из травматического оружия

В ХМАО в больнице ребенка ранили в голову из травматического оружия - РИА Новости, 22.10.2021

В ХМАО в больнице ребенка ранили в голову из травматического оружия

Ребенок 10 лет в Нижневартовской детской больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:43

2021-10-22T19:43

2021-10-22T19:43

происшествия

ребенок

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Ребенок 10 лет в Нижневартовской детской больнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, сообщает СУСК по региону."По предварительным данным, 22 октября 2021 года около 16.00 (14.00 мск), находясь в стационарном отделении, ребенок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).Следователи устанавливают полную картину произошедшего, рассматривается версия самостоятельного выстрела ребенком в результате неосторожного обращения с оружием, а также другие. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20211012/ranenie-1754145366.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, ребенок, ханты-мансийский автономный округ, россия