https://ria.ru/20211022/rakova-1755883030.html
Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве
Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.10.2021
Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве
Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве ждать не приходится, сообщила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:10
2021-10-22T21:10
2021-10-22T21:27
распространение коронавируса
москва
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве ждать не приходится, сообщила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова в эфире "Москва 24"."Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", - отметила Ракова.В столице имеется достаточный запас коек для больных коронавирусом, добавила она."У нас только временных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч, и сегодня 80% всех мощностей коечных, которые работают на ковид, это временные мощности, что позволяет, по сути, нам не отвлекать стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи. Я думаю, что ситуация пока вряд ли улучшится у нас, но на сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем ",- сказала Ракова.
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москва, общество
21:10 22.10.2021 (обновлено: 21:27 22.10.2021)
Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве
Заммэра Москвы Ракова: позитивных изменений с COVID-19 ждать не приходится
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве ждать не приходится, сообщила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова в эфире "Москва 24
".
"Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", - отметила Ракова.
В столице имеется достаточный запас коек для больных коронавирусом, добавила она.
"У нас только временных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч, и сегодня 80% всех мощностей коечных, которые работают на ковид, это временные мощности, что позволяет, по сути, нам не отвлекать стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи. Я думаю, что ситуация пока вряд ли улучшится у нас, но на сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем ",- сказала Ракова.