https://ria.ru/20211022/rakova-1755883030.html

Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве

Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.10.2021

Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве

Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве ждать не приходится, сообщила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:10

2021-10-22T21:10

2021-10-22T21:27

распространение коронавируса

москва

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве ждать не приходится, сообщила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова в эфире "Москва 24"."Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", - отметила Ракова.В столице имеется достаточный запас коек для больных коронавирусом, добавила она."У нас только временных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч, и сегодня 80% всех мощностей коечных, которые работают на ковид, это временные мощности, что позволяет, по сути, нам не отвлекать стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи. Я думаю, что ситуация пока вряд ли улучшится у нас, но на сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем ",- сказала Ракова.

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество