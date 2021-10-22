https://ria.ru/20211022/rada-1755761221.html

В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта

В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта - РИА Новости, 22.10.2021

В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:47

2021-10-22T11:47

2021-10-22T14:14

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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)."У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане. Я завтра отправляю соответствующий запрос пограничникам касательно того, что бы они предоставили информацию за последние годы о пересечении вашими (ОПЗЖ) депутатами границы с РФ и Белоруссией, по этой информации очень легко отследить, кто пользовался (паспортами РФ - ред.)", - сказал Дунда в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, запрос также касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого. Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина."Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он. Ранее Дунда заявлял о необходимости граничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.

https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html

https://ria.ru/20211019/deputat-1755171817.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа", оппозиционная платформа - за жизнь, россия