11:47 22.10.2021 (обновлено: 14:14 22.10.2021)
В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта
Депутат Рады Дунда попросил проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
"У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане. Я завтра отправляю соответствующий запрос пограничникам касательно того, что бы они предоставили информацию за последние годы о пересечении вашими (ОПЗЖ) депутатами границы с РФ и Белоруссией, по этой информации очень легко отследить, кто пользовался (паспортами РФ - ред.)", - сказал Дунда в эфире телеканала "Украина 24".
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По его словам, запрос также касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого. Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина.
"Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он. Ранее Дунда заявлял о необходимости граничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
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