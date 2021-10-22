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В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта
В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта - РИА Новости, 22.10.2021
В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта
Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:47
2021-10-22T14:14
в мире
украина
киев
верховная рада украины
партия "слуга народа"
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)."У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане. Я завтра отправляю соответствующий запрос пограничникам касательно того, что бы они предоставили информацию за последние годы о пересечении вашими (ОПЗЖ) депутатами границы с РФ и Белоруссией, по этой информации очень легко отследить, кто пользовался (паспортами РФ - ред.)", - сказал Дунда в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, запрос также касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого. Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина."Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он. Ранее Дунда заявлял о необходимости граничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа", оппозиционная платформа - за жизнь, россия
11:47 22.10.2021 (обновлено: 14:14 22.10.2021)
 
В Раде попросили проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта

Депутат Рады Дунда попросил проверить "Оппозиционную платформу" на российские паспорта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда направил в государственную пограничную службу запрос с просьбой проверить наличие российских паспортов у членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
"У меня нет сомнений, что у многих депутатов ОПЗЖ есть российские паспорта в заднем кармане. Я завтра отправляю соответствующий запрос пограничникам касательно того, что бы они предоставили информацию за последние годы о пересечении вашими (ОПЗЖ) депутатами границы с РФ и Белоруссией, по этой информации очень легко отследить, кто пользовался (паспортами РФ - ред.)", - сказал Дунда в эфире телеканала "Украина 24".
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По его словам, запрос также касается информации о пересечении депутатами ОПЗЖ границы с Россией за последние годы и какие паспорта они использовали для этого. Депутат предположил, что российские паспорта есть у большинства лидеров фракции: Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича, Рената Кузьмина.
"Я понимаю, что у них эти паспорта для того, чтобы рано или поздно сбежать в Москву", - сказал он. Ранее Дунда заявлял о необходимости граничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
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