https://ria.ru/20211022/qr-kody-1755779848.html

В Липецкой области вводят систему QR-кодов

В Липецкой области вводят систему QR-кодов - РИА Новости, 22.10.2021

В Липецкой области вводят систему QR-кодов

Власти Липецкой области не планируют вводить локдаун, а с 25 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, ограничивающая посещение ряда общественных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:12

2021-10-22T13:12

2021-10-22T13:12

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области не планируют вводить локдаун, а с 25 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, ограничивающая посещение ряда общественных мест и мероприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.По словам губернатора, в перечень организаций вошли точки общественного питания, торгово-развлекательные центры, объекты розничной торговли площадью более 400 квадратных метров, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, салоны красоты, бани, а также спортивные и культурные мероприятия.При посещении общественных мест жители области, сделавшие прививку, должны будут предоставить паспорт и QR-код на бумажном носителе или в электронном виде. Исключение касается людей с медотводом или справкой о недавно перенесенном коронавирусе.По данным регионального управления здравоохранения, за сутки сейчас в регионе вакцинируется более 2000 человек. Это почти в три раза больше, чем некоторое время назад. Сейчас в регионе привиты более 460 тысяч человек или 63 процента от плана.Глава региона также отметил, что с 25 октября администрация области передаст 41 служебный автомобиль в распоряжение больниц и поликлиник региона. Транспорт может быть использован как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории. Все расходы по обслуживанию транспорта администрация возьмёт на себя.

https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, коронавирус в россии