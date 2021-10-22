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В Липецкой области вводят систему QR-кодов
В Липецкой области вводят систему QR-кодов - РИА Новости, 22.10.2021
В Липецкой области вводят систему QR-кодов
Власти Липецкой области не планируют вводить локдаун, а с 25 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, ограничивающая посещение ряда общественных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:12
2021-10-22T13:12
2021-10-22T13:12
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области не планируют вводить локдаун, а с 25 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, ограничивающая посещение ряда общественных мест и мероприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.По словам губернатора, в перечень организаций вошли точки общественного питания, торгово-развлекательные центры, объекты розничной торговли площадью более 400 квадратных метров, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, салоны красоты, бани, а также спортивные и культурные мероприятия.При посещении общественных мест жители области, сделавшие прививку, должны будут предоставить паспорт и QR-код на бумажном носителе или в электронном виде. Исключение касается людей с медотводом или справкой о недавно перенесенном коронавирусе.По данным регионального управления здравоохранения, за сутки сейчас в регионе вакцинируется более 2000 человек. Это почти в три раза больше, чем некоторое время назад. Сейчас в регионе привиты более 460 тысяч человек или 63 процента от плана.Глава региона также отметил, что с 25 октября администрация области передаст 41 служебный автомобиль в распоряжение больниц и поликлиник региона. Транспорт может быть использован как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории. Все расходы по обслуживанию транспорта администрация возьмёт на себя.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 22 окт – РИА Новости
. Власти Липецкой области
не планируют вводить локдаун, а с 25 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, ограничивающая посещение ряда общественных мест и мероприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По словам губернатора, в перечень организаций вошли точки общественного питания, торгово-развлекательные центры, объекты розничной торговли площадью более 400 квадратных метров, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, салоны красоты, бани, а также спортивные и культурные мероприятия.
При посещении общественных мест жители области, сделавшие прививку, должны будут предоставить паспорт и QR-код на бумажном носителе или в электронном виде. Исключение касается людей с медотводом или справкой о недавно перенесенном коронавирусе.
По данным регионального управления здравоохранения, за сутки сейчас в регионе вакцинируется более 2000 человек. Это почти в три раза больше, чем некоторое время назад. Сейчас в регионе привиты более 460 тысяч человек или 63 процента от плана.
"Мы вывели дополнительное число врачей, экипажей скорой помощи, нормализовали рабочие процессы ПЦР - лабораторий, выстроили схему экспресс - тестирования, закупили дополнительные лекарства. Открываются новые госпитали. Очень жестких ограничений, как в других регионах, мы вводить не планируем", - сказал Артамонов.
Глава региона также отметил, что с 25 октября администрация области передаст 41 служебный автомобиль в распоряжение больниц и поликлиник региона. Транспорт может быть использован как для обслуживания вызовов, так и для транспортировки биоматериала в лаборатории. Все расходы по обслуживанию транспорта администрация возьмёт на себя.