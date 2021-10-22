Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/qr-kod-1755863737.html
Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений
Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений - РИА Новости, 22.10.2021
Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений
Попасть в учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны Владимирской области с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:52
2021-10-22T19:36
владимирская область
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_edf76961406ed04d949c7bc9591b4b47.jpg
РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Попасть в учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны Владимирской области с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста, сообщил врио губернатора Александр Авдеев в своём обращении, которое приводится на сайте администрации региона."Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА", - говорится в обращении главы региона.Уточняется, что проведение спортивных и культурных мероприятий с 30 октября по 7 ноября также разрешат при условии, что организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками."Организациям общественного питания предоставлен выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра", - цитирует Авдеева его пресс-служба.Также по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-теста или экспресс-теста будут принимать гостиницы Владимирской области."Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция", - отмечается в сообщении.С 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать многофункциональные центры, приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы. Устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет, говорится в сообщении."Теперь о дальнейших планах. Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции... Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем", - добавил Авдеев.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772921.html
https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
https://ria.ru/20211015/spros-1754689607.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1b0f687d6d326d40017a3f51cfa1630b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимирская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, qr-код
18:52 22.10.2021 (обновлено: 19:36 22.10.2021)
 
Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений с 30 октября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Попасть в учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны Владимирской области с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста, сообщил врио губернатора Александр Авдеев в своём обращении, которое приводится на сайте администрации региона.
"Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА", - говорится в обращении главы региона.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:36Распространение коронавируса
Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19
Уточняется, что проведение спортивных и культурных мероприятий с 30 октября по 7 ноября также разрешат при условии, что организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками.
"Организациям общественного питания предоставлен выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра", - цитирует Авдеева его пресс-служба.
Также по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-теста или экспресс-теста будут принимать гостиницы Владимирской области.
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:44Распространение коронавируса
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды
"Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция", - отмечается в сообщении.
С 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать многофункциональные центры, приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы. Устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет, говорится в сообщении.
"Теперь о дальнейших планах. Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции... Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем", - добавил Авдеев.
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 11:30Туризм
Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах
 
Распространение коронавирусаВладимирская областьКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале