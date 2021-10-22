https://ria.ru/20211022/qr-kod-1755863737.html

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений - РИА Новости, 22.10.2021

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения спортивных учреждений

Попасть в учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны Владимирской области с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:52

2021-10-22T18:52

2021-10-22T19:36

владимирская область

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_edf76961406ed04d949c7bc9591b4b47.jpg

РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Попасть в учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны Владимирской области с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста, сообщил врио губернатора Александр Авдеев в своём обращении, которое приводится на сайте администрации региона."Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА", - говорится в обращении главы региона.Уточняется, что проведение спортивных и культурных мероприятий с 30 октября по 7 ноября также разрешат при условии, что организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками."Организациям общественного питания предоставлен выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра", - цитирует Авдеева его пресс-служба.Также по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-теста или экспресс-теста будут принимать гостиницы Владимирской области."Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция", - отмечается в сообщении.С 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать многофункциональные центры, приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы. Устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет, говорится в сообщении."Теперь о дальнейших планах. Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции... Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем", - добавил Авдеев.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772921.html

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

https://ria.ru/20211015/spros-1754689607.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, qr-код