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В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды
В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды - РИА Новости, 22.10.2021
В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды
Система QR-кодов вводится в Адыгее с 25 октября для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, рестораны, иные культурные и спортивные учреждения,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:29
2021-10-22T11:29
2021-10-22T11:48
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Адыгее с 25 октября для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, рестораны, иные культурные и спортивные учреждения, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о посещении библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, ресторанов и кафе, закусочных, фитнес-центров, бассейнов и саун, салонов красоты и парикмахерских, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных досуговых заведений. Требование о предъявлении QR-кода распространяется также на заселяющихся в гостиницы и дома отдыха, при этом для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остаётся свободным, уточняется в релизе.
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общество, республика адыгея, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:29 22.10.2021 (обновлено: 11:48 22.10.2021)
В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды
В Адыгее введут QR-коды при входе в театры, рестораны, спортзалы, салоны красоты и отели
КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости.
Система QR-кодов вводится в Адыгее
с 25 октября для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, рестораны, иные культурные и спортивные учреждения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о посещении библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, ресторанов и кафе, закусочных, фитнес-центров, бассейнов и саун, салонов красоты и парикмахерских, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных досуговых заведений. Требование о предъявлении QR-кода распространяется также на заселяющихся в гостиницы и дома отдыха, при этом для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остаётся свободным, уточняется в релизе.