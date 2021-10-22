https://ria.ru/20211022/qr-kod-1755755986.html

В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды

В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды - РИА Новости, 22.10.2021

В Адыгее с 25 октября вводят QR-коды

Система QR-кодов вводится в Адыгее с 25 октября для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, рестораны, иные культурные и спортивные учреждения,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:29

2021-10-22T11:29

2021-10-22T11:48

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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Адыгее с 25 октября для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, рестораны, иные культурные и спортивные учреждения, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идёт о посещении библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, ресторанов и кафе, закусочных, фитнес-центров, бассейнов и саун, салонов красоты и парикмахерских, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных досуговых заведений. Требование о предъявлении QR-кода распространяется также на заселяющихся в гостиницы и дома отдыха, при этом для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остаётся свободным, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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общество, республика адыгея, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии