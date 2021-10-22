https://ria.ru/20211022/qr-kod-1755744146.html
В Нижегородской области с 8 ноября введут QR-коды
В Нижегородской области с 8 ноября введут QR-коды - РИА Новости, 22.10.2021
В Нижегородской области с 8 ноября введут QR-коды
Нижегородская область с 8 ноября введет QR-коды для посещения кафе и ресторанов, а также торговых центров и салонов красоты в связи с ухудшением ситуации с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:37
2021-10-22T10:37
2021-10-22T10:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Нижегородская область с 8 ноября введет QR-коды для посещения кафе и ресторанов, а также торговых центров и салонов красоты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона. Ранее в Нижегородской области QR-коды требовались для посещения фитнес-центров, кинотеатров и театров.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, согласно которым нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября."Указ предусматривает необходимость предъявления QR-кода сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса после окончания периода нерабочих дней при посещении музеев и зоопарков, детских игровых комнат, боулингов, парков развлечений, гостиниц и санаторно-курортных организаций, торговых и торгово-развлекательных центров, салонов красоты, соляриев, парикмахерских, саун, бань, массажных салонов, а также организаций общественного питания", - говорится в сообщении.Также после окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 183 417 случаев заражения коронавирусом (737 случаев за последние сутки), 165 515 человек выздоровели, 7 325 пациентов скончались (40 – за последние сутки).
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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нижегородская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, глеб никитин, коронавирус в россии
10:37 22.10.2021 (обновлено: 10:43 22.10.2021)
В Нижегородской области с 8 ноября введут QR-коды
Нижегородская область с 8 ноября введет QR-коды на входах в ТЦ, общепит и салоны красоты
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Нижегородская область
с 8 ноября введет QR-коды для посещения кафе и ресторанов, а также торговых центров и салонов красоты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона. Ранее в Нижегородской области QR-коды требовались для посещения фитнес-центров, кинотеатров и театров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
в пятницу внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, согласно которым нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября.
"Указ предусматривает необходимость предъявления QR-кода сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, либо мультипасса после окончания периода нерабочих дней при посещении музеев и зоопарков, детских игровых комнат, боулингов, парков развлечений, гостиниц и санаторно-курортных организаций, торговых и торгово-развлекательных центров, салонов красоты, соляриев, парикмахерских, саун, бань, массажных салонов, а также организаций общественного питания", - говорится в сообщении.
Также после окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 183 417 случаев заражения коронавирусом (737 случаев за последние сутки), 165 515 человек выздоровели, 7 325 пациентов скончались (40 – за последние сутки).