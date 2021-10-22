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Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая"
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая" - РИА Новости, 22.10.2021
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая"
Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:36
2021-10-22T19:49
политика
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.Эксперт считает, что в настоящее время кризис западного мира выражается не столько в кризисе экономики или политических институтов, сколько в кризисе ценностей. По его оценке, закат однополярного мира во главе с США, который длиться последние тридцать лет, является логическим завершение более глобального 400-летнего процесса доминирования коллективного Запада и нынешней повесткой формирования нового многополярного мира.Эргашев отметил, что Запад смог предложить только идеологию индивидуализма, которая сейчас выродилась в абсолютный моральный релятивизм, когда все моральные ценности - семейные, религиозные, коллективистские объявляются относительными. "Но есть другой полюс, который мы можем назвать умеренным консерватизмом, прогрессивным консерватизмом. Этот полюс выступает за то, чтобы сохранять те, тысячелетние традиции, которые человечество выработало в ходе своего развития", - сказал директор исследовательского центра."Я уверен, что у этого выступления будет глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады. И вдруг им из Сочи президент Путин говорит о том, что давайте бороться с этим аморализмом. Давайте вырабатывать новые форматы совместного проживания и выживания. Я думаю, он будет услышан, как внутри страны, так и во внешней аудитории", - добавил Эргашев.
https://ria.ru/20211021/valday-1755678996.html
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политика, владимир путин, россия
10:36 22.10.2021 (обновлено: 19:49 22.10.2021)
 
Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая"

Эксперт Эргашев назвал выступление Путина ответом на инъекции аморализма на Западе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.
"Выступление президента Путина – это ответ здоровых сил на те инъекции аморализма, которые сейчас продвигает западное общество, очень агрессивно. Я бы не говорил, что это является идеологией, я бы говорил о наборе ценностей, которые продвигаются и признаются важными для общества России. И эти ценности будут защищаться государством", - сказал РИА Новости Эргашев, говоря о том, можно ли считать "умеренный оптимистичный консерватизм" идеологией России.
Эксперт считает, что в настоящее время кризис западного мира выражается не столько в кризисе экономики или политических институтов, сколько в кризисе ценностей. По его оценке, закат однополярного мира во главе с США, который длиться последние тридцать лет, является логическим завершение более глобального 400-летнего процесса доминирования коллективного Запада и нынешней повесткой формирования нового многополярного мира.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 21:21
Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
Эргашев отметил, что Запад смог предложить только идеологию индивидуализма, которая сейчас выродилась в абсолютный моральный релятивизм, когда все моральные ценности - семейные, религиозные, коллективистские объявляются относительными. "Но есть другой полюс, который мы можем назвать умеренным консерватизмом, прогрессивным консерватизмом. Этот полюс выступает за то, чтобы сохранять те, тысячелетние традиции, которые человечество выработало в ходе своего развития", - сказал директор исследовательского центра.
"Я уверен, что у этого выступления будет глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады. И вдруг им из Сочи президент Путин говорит о том, что давайте бороться с этим аморализмом. Давайте вырабатывать новые форматы совместного проживания и выживания. Я думаю, он будет услышан, как внутри страны, так и во внешней аудитории", - добавил Эргашев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 08:00
Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
 
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