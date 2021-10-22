https://ria.ru/20211022/putin-1755743995.html

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая"

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая" - РИА Новости, 22.10.2021

Эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании "Валдая"

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:36

2021-10-22T10:36

2021-10-22T19:49

политика

владимир путин

россия

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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.Эксперт считает, что в настоящее время кризис западного мира выражается не столько в кризисе экономики или политических институтов, сколько в кризисе ценностей. По его оценке, закат однополярного мира во главе с США, который длиться последние тридцать лет, является логическим завершение более глобального 400-летнего процесса доминирования коллективного Запада и нынешней повесткой формирования нового многополярного мира.Эргашев отметил, что Запад смог предложить только идеологию индивидуализма, которая сейчас выродилась в абсолютный моральный релятивизм, когда все моральные ценности - семейные, религиозные, коллективистские объявляются относительными. "Но есть другой полюс, который мы можем назвать умеренным консерватизмом, прогрессивным консерватизмом. Этот полюс выступает за то, чтобы сохранять те, тысячелетние традиции, которые человечество выработало в ходе своего развития", - сказал директор исследовательского центра."Я уверен, что у этого выступления будет глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады. И вдруг им из Сочи президент Путин говорит о том, что давайте бороться с этим аморализмом. Давайте вырабатывать новые форматы совместного проживания и выживания. Я думаю, он будет услышан, как внутри страны, так и во внешней аудитории", - добавил Эргашев.

https://ria.ru/20211021/valday-1755678996.html

https://ria.ru/20211022/putin-1755717845.html

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политика, владимир путин, россия